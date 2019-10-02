Коммунальные перемены

В 2019 году на коммунальном рынке в Челябинске и области появились новые крупные игроки. Совладельцем двух из них является «Фортум». Энергосбытовой рынок вышел из переходного периода: гарантирующим поставщиком, приняв эстафету от временно исполнявшей эту роль МРСК Урала, стало ООО «Уральская энергосбытовая компания» — совместное предприятие российской «дочки» финской компании и АО «Энергосбытовая компания “Восток”». В результате «Фортум» впервые вышел на сбытовой рынок России. С «Корпорацией СТС» компания создала еще одно совместное предприятие — АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания — Челябинск», которое стало единой теплоснабжающей организацией в самой крупной зоне областного центра. Кроме того, с 1 января в регионе была реализована «мусорная реформа»: в челябинском кластере начал работу регоператор по обращению с коммунальными отходами «Центр коммунального сервиса».



В Челябинской области 2019 год характеризуется целым рядом изменений на рынке коммунальных услуг. Новые крупные игроки появились в сфере поставок электричества, тепла и горячей воды. С изменением федерального законодательства об обращении с отходами на коммунальном рынке с 1 января начали работать региональные операторы.

Электроэнергия

С 1 июля 2019 года в Челябинской области начал работать новый гарантирующий поставщик электроэнергии — ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт»).

В апреле предприятие выиграло конкурс Министерства энергетики России на получение этого статуса, который означает, что организация обязана заключить договор купли-продажи электроэнергии с любым обратившимся потребителем на территории Южного Урала (за исключением магнитогорского энергоузла). По условиям конкурса победитель получал статус только при условии выплаты 100% долгов предыдущего гарантирующего поставщика — ПАО «Челябэнергосбыт» (ЧЭС) — перед участниками оптового рынка электроэнергии. ЧЭС был лишен статуса в июне 2018 года, а в апреле этого года в компании была введена первая процедура банкротства — наблюдение. Основным кредитором выступает АО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (МРСК Урала, входит в государственную корпорацию «Россети»), которой ЧЭС должен 3,5 млрд руб. за передачу электроэнергии на розничном рынке. Общий размер задолженности перед кредиторами составляет 4,8 млрд руб. МРСК Урала в течение года выполняла обязанности гарантирующего поставщика.

ООО «Уралэнергосбыт» — совместное предприятие ПАО «Фортум» (российский дивизион Fortum) и АО «Энергетическая компания “Восток”», которое в свою очередь является гарантирующим поставщиком на территории Курганской, Тюменской областей, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. «Фортум» является одним из ведущих производителей тепловой и электрической энергии на Урале и в Западной Сибири. Так, в Челябинской области находятся пять тепловых станций компании, четыре из которых в региональном центре. Однако до этого года компания не имела энергосбытового бизнеса на территории России.

Приход нового гарантирующего поставщика на рынок Челябинской области

совпал по времени с ростом энерготарифов для представителей малого и среднего бизнеса. По данным министерства тарифного регулирования и энергетики региона, с 1 июля только сбытовая надбавка, которую получает «Уралэнергосбыт» с коммерческих структур, выросла в 2,5–3 раза. Кроме того, на 3% вырос котловой тариф на услуги по передаче электроэнергии. При этом основную часть стоимости составляет цена на электроэнергию, которую гарантирующий поставщик приобретает на оптовом и розничном рынках, а она постоянно растет. Повышение цен, по мнению предпринимателей, отрицательно скажется на инвестиционной привлекательности региона и повлечет дальнейшее сокращение доли среднего и малого бизнеса в экономике. Генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков подчеркивал, что решение о резком росте тарифов для коммерческих предприятий с 1 июля было принято еще в 2018 году и не связано со сменой гарантирующего поставщика. В связи с этой проблемой Челябинское областное отделение «Опоры России» направило обращение к правительству РФ с просьбой заморозить рост тарифов на электроэнергию, а также на теплоснабжение для бизнеса на два-три года.

Отметим, за время работы нового гарантирующего поставщика жители и предприятия жилищно-коммунальной отрасли успели задолжать ему 174 млн руб. за электроэнергию.

Теплоснабжение

Для жителей Челябинска 2019 год ознаменовался сменой не только поставщика электроэнергии, но и тепла. В октябре прошлого года на основании приказа Минэнерго России «Уральская теплосетевая компания» (дочернее предприятие ПАО «Фортум») лишилась статуса единой теплоснабжающей организации в зоне 01, в которую входит большая часть города — 80%, за исключением пригородных поселков, части северо-запала и северной части Металлургического района. В декабре этот статус был присвоен АО «Урало-Сибирская теплоэнергетическая компания-Челябинск» («УСТЭК-Челябинск»)». В 2018 году о создании этого предприятия на паритетных началах договорились ПАО «Фортум» и ООО «Корпорация СТС». В ноябре 2018 года руководители компаний Александр Чуваев и Алексей Бобров, подписывая протокол исполнения этих намерений, говорили, что совместное предприятие позволит более эффективно решать вопросы развития теплоснабжения в городе и повысить его надежность. По данным «СПАРК Интерфакс», 100% уставного капитала «УСТЭК-Челябинск» в размере 300 млн руб. принадлежит «Корпорации «СТС». Сейчас совместное предприятие поставляет челябинским потребителям тепло, образованное собственными источниками — четырех ТЭЦ ПАО «Фортум» и котельной «Западная». Компания обслуживает 379 км магистральных теплосетей, почти 430 тыс. физических лиц и 17 тыс. юридических.

В начале года владельцы «УСТЭК-Челябинск» заявляли о намерении взять в концессию муниципальные объекты теплоснабжения. Соответствующее письмо было направлено в администрацию Челябинска, однако до сих пор никакого решения по этому вопросу не принято.

Владельцы предприятия пообещали, что ежегодные инвестиции в реконструкцию и ремонты объектов теплоснабжения Челябинска составят около 1 млрд руб. в год. Так, стоимость ремонтной кампании 2019 года оценена в 1,08 млрд руб. В ходе подготовки к отопительному периоду проводились работы по замене трубопроводов на 22 участках сети общей протяженностью 9 км, а также по модернизации 34 тепловых камер, включающие в себя замену запорной арматуры, компенсаторов, неподвижных опор и строительных конструкций. Проводятся капремонты электрооборудования и паровых котлов на юго-западной и северо-западной котельных. Руководство компании заявило, что уделяет внимание не только количеству, но и качеству проводимых ремонтов. Так, в следующем году планируется использовать новую для города технологию диагностики сетей теплоснабжения с использованием робототехнических комплексов: робот методом ультразвукового контроля и лазерных измерений определит фактическое состояние теплотрассы и сформирует отчет о необходимости проведения ремонта.

За первые полгода работы единого поставщика тепла в зоне 01 задолженность челябинцев за энергоресурсы составила 1,1 млрд руб. Более 70% должников — физические лица.

Твердые коммунальные отходы

С 1 января 2019 года Челябинская область перешла на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В соответствии с федеральным законодательством, с этого момента оказывать услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и захоронении мусора должна специализированная организация — региональный оператор. А сама услуга (до этого года только по вывозу отходов) из разряда жилищной перешла в коммунальные.

Регоператором по обращению с ТКО на большей части Челябинской области — территории трех кластеров из пяти, в том числе челябинском (включает 14 муниципалитетов) — стало магнитогорское ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС).

На территории регионального центра компания приступила к работе раньше времени из-за закрытия городской свалки в сентябре 2018 года. Прекращение работы этой площадки сопровождалось «мусорным коллапсом», когда перевозчики мусора отказались вывозить отходы из контейнеров в жилых дворах из-за резко возросших расходов транспортировки ТКО на полигон в Полетаево, а в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Впоследствии челябинская прокуратура поставила вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении первого заместителя главы администрации города Юрия Параничева. По мнению надзорного ведомства, чиновник превысил полномочия «не приняв каких-либо действенных мер по поиску иных подрядных организаций по сбору и вывозу отходов», когда потребовал от действовавшего на тот момент директора МУП «Горэкоцентр» (признан банкротом в июне этого года, находится в стадии ликвидации) Игоря Галичина заключить договоры с «Центром коммунального сервиса». В результате уголовное дело по факту мусорного коллапса было возбуждено, однако господин Параничев не стал его фигурантом. В конце прошлого года он покинул администрацию Челябинска, так как его должность была сокращена.

Это не единственный конфликт, связанный с мусорным регоператором. Так, ЦКС регулярно становится объектом проверок управления ФАС России по Челябинской области. В ноябре прошлого года ведомство выявило нарушения при проведении компанией электронного аукциона по выбору подрядчика по транспортировке отходов областного центра с начальной ценой контракта 526 млн руб. Единственным участником и победителем торгов стало ООО «Эковывоз» из Нижнего Тагила. По мнению Челябинского УФАС, заказчик ограничил конкуренцию на рынке, предоставив более 50% объемов мусора на территории кластера одному подрядчику и не указав точную информацию о количестве площадок, контейнеров, сроках вывоза отходов и порядке оплаты услуг.

Весной этого года антимонопольное ведомство уличило компанию в навязывании жителям невыгодных условий о цене договора, после того как жители челябинского кластера стали массово жаловаться на то, что в квитанциях от ЦКС было указано завышенное число проживающих в квартире. Сейчас Челябинское УФАС продолжает расследование двух антимонопольных дел, возбужденных в отношении регоператора летом, по фактам отказов ЦКС вывозить мусор после уборки дворов и очищать площадки мусоропроводов. Антимонопольное ведомство считает, что ветки, растения и другой мусор, который остается после субботников и ежедневной уборки дворников, учтены при определении норматива накопления ТКО, поэтому «Центр коммунального сервиса» обязан вывозить эти отходы на полигон. По мнению регоператора, эти отходы не являются ТКО. Также ЦКС считает, что мусоропроводы не являются площадками накопления ТКО. Челябинское УФАС запросило мнения по этим вопросам в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ, к расследованию уже подключились представители министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области, областного минэкологии, управления Росприроднадзора по региону, управления экологии и природопользования администрации Челябинска, Госжилинспекции Челябинской области.

За полгода работы регоператора задолженность потребителей в челябинском и карабашском кластерах составила почти 300 млн руб.

Юлия Гарипова