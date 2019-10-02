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100 самых прибыльных компаний Челябинской области

Рейтинг по итогам 2018 года

"Guide "Компании Челябинской области"". Приложение от

Критерием, определяющим места компаний в рейтинге, стала чистая прибыль по итогам 2018 года, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс». В список включены коммерческие организации, зарегистрированные в Челябинской области. В него вошли акционерные общества и общества с ограниченной ответственностью, в рейтинге не участвуют федеральные государственные унитарные предприятия (в частности, РФЯЦ ВНИИТФ имени академика Забабахина и ПО «Маяк», которые по размеру чистой прибыли вошли бы в топ-100).

Рейтинг можно найти на страницах приложения «Компании Челябинской области», а также в pdf-формате:
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