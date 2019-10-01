Жителей ДНР и ЛНР пересчитают

Во вторник в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) стартовала перепись населения. Она позволит впервые с начала украинского конфликта оценить численность жителей не подконтрольных Киеву территорий, их социальное положение, и, что немаловажно, гражданство. В Донбассе считают, что оценка числа жителей, получивших паспорта самопровозглашенных республик, и тех, кто остался только гражданином Украины, может пригодиться для выдачи российских паспортов по упрощенной программе.

Власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР намерены обновить данные о населении республик, проведя всеобщую перепись населения. Она стартовала во вторник, 1 октября, и продлится в течение двух недель. Как указано на сайте Главного управления статистики ДНР, жителям предложат назвать свой пол, возраст, гражданство, национальность, образование, семейное положение, родной язык, а также рассказать о способах заработка.

Необходимость такого исследования действительно назрела: единственная всеукраинская перепись проходила еще в 2001 году, а после начала конфликта в 2014 году республики пережили сначала отток населения, а затем его частичное возвращение.

Таким образом, любые оценки, сколько именно людей проживает в ДНР и ЛНР на сегодняшний день, весьма приблизительны.

Набор специалистов для проведения переписи власти республик объявили еще в августе и успели провести для них краткий курс обучения.

Примечательно, что переписи подлежат не только обладатели паспортов ДНР и ЛНР, но также «иностранные граждане и лица без гражданства», находящиеся в республиках на момент переписи. Впрочем, как рассказала Донецкому агентству новостей депутат парламента ДНР Клавдия Кульбацкая, переписчики документы не спрашивают.

«Я прошла буквально за пять минут перепись всей семьи,— сказала госпожа Кульбацкая.— Тайного ничего не выведывают, все вопросы самые обычные: о месте проживания и месте рождения, образовании, работаете вы или нет. Никто не спрашивает у вас о ваших доходах. Паспорт и другие документы при переписи не нужны. Вы имеете право даже не представляться, а просто заполнить бланк переписи».

Как говорится на сайте Совета министров ДНР, «сведения необходимы для разработки государственных прогнозов и программ социального и экономического развития Донецкой народной республики, повышения социальных стандартов уровня жизни населения, а также для выполнения функций органов государственной власти».

Однако опрошенные “Ъ” эксперты не исключают, что одна из причин проведения переписи — продолжающийся процесс выдачи российских паспортов.

На сегодняшний день, как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на МВД ДНР, только в их республике российские паспорта получили 20,5 тыс. человек.

«Думаю, что связь с выдачей российских паспортов есть,— сказал “Ъ” эксперт Московского центра Карнеги Константин Скоркин.— Возможно, они хотят инвентаризировать свою базу данных: кто гражданин, а кто — нет. Сейчас цифры по количеству паспортов ДНР и ЛНР очень плавающие». Похожее предположение высказал и донецкий политик лидер сообщества «Новороссия» Павел Губарев. «Думаю, власти России тоже хотели бы знать, сколько потенциально новых граждан сейчас находятся в ДНР и ЛНР. Потому что теперь все жители республик могут получить российский паспорт по упрощенной процедуре».

В свою очередь, глава Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к помощнику президента России Владиславу Суркову, сообщил “Ъ”, что «пока не готов комментировать перепись».

Кирилл Кривошеев