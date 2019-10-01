Работать в условиях неопределенности

При подготовке «Топ-1000 российских менеджеров» традиционно проводится опрос участников рейтинга и составляется «Портрет топ-менеджера». Нынешний опрос показал, что резко вырос разрыв между долей мужчин и женщин в списке ведущих менеджеров, средний возраст которых также растет. При этом управленцы считают, что внедрение цифровых технологий оказывает сильное влияние на карьерное развитие, их эффективность же с точки зрения бизнеса гораздо более сомнительна.

С точки зрения социального портрета «среднего» менеджера, вошедшего в нынешний топ-1000, главное событие — резкое увеличение доли мужчин. В рейтинге по итогам 2018 года она составила 61%, тогда как в последние несколько лет последовательно и довольно быстро снижалась: в 2014–2015 годах (по итогам 2013–2014-х) была на уровне 71–72%, к 2017-му упала до 56%, а в 2018-м почти сравнялась с долей женщин, опустившись до 52%. Теперь же процесс пошел в обратном направлении.

Схожие тенденции наблюдаются и с точки зрения среднего возраста менеджеров из топ-1000. Еще в 2014 году он находился на отметке 42,6 года, к 2017-му упал до 39 лет, а потом начал постепенно расти: в прошлом году достиг 40,4 года, в нынешнем — 41 года. Впрочем, если изменение статистики по гендерному признаку, по всей видимости, с трудом поддается рациональному объяснению, то в случае с возрастом можно предположить, что нынешнее старение связано с теми же причинами, что и довольно слабые данные по ротации в списках топ-1000: в условиях стагнации в экономике спрос на перемены в управленческой команде падает и увеличение среднего возраста ведущих менеджеров происходит естественным путем.

Традиционный опрос менеджеров, вошедших в топ-1000 2019 года, посвящен внедрению информационных технологий и цифровизации бизнеса.

Участники опроса назвали отрасли, которые считают наиболее конкурентоспособными в цифровую эпоху: кроме традиционных информационных технологий это телекоммуникации, банковские и финансовые услуги, цифровое здравоохранение. Также треть участников считают перспективными образование и меда.

Цифровые технологии оказывают влияние и на уровень благосостояния менеджеров. За последние три года их доход из-за внедрения цифровых технологий значительно вырос у 15% опрошенных, еще 17% отметили незначительный рост. При этом у 42% участников доход вырос независимо от цифровых технологий.

Очень интересно сопоставить результаты ответов на вопросы относительно того, окупаются ли инвестиции в цифровые технологии в компании в целом, и о том, какое влияние оказало развитие цифровых технологий на карьерное развитие респондента. По первому вопросу почти половина менеджеров ответили, что еще рано подводить итоги и рассчитывать отдачу от инвестиций, около трети считают, что инвестиции в цифровые технологии окупились в их компании, 13% — что отдача оказалась меньше ожидаемой. Тогда как в «личном зачете» ситуация принципиально иная. По мнению подавляющего большинства респондентов (93%), цифровые технологии оказывают влияние на их карьерное развитие. 48% при этом считают это влияние сильным, 45% признают некоторое влияние. Иными словами, можно сделать вывод, что основными драйверами цифровизации российской экономики пока являются скорее личные, нежели корпоративные интересы участников процесса.

В связи с этим также интересно посмотреть, какие навыки и компетенции топ-менеджеры считают критически важными для своей профессии в пятилетней перспективе. На первых местах ожидаемо оказались стратегическое мышление, аналитические способности и умение принимать решение, при этом в десятку главных также вошли: креативность, быстрая обучаемость, быстрое освоение новых технологий и умение работать в условиях неопределенности.

Петр Рушайло