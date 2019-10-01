Топ-50 ИТ-директоров (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Шахаб Максим Бассамович
|Директор по информационным технологиям
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Цимбалистый Игорь Богданович
|ИТ-директор
|IBS
|3
|Филатов Александр Михайлович
|Директор по ИТ
|Группа компаний ЛАНИТ
|4
|Адрианов Михаил Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|«Микрон»
|Коммерческие банки
|1
|Поляков Сергей Олегович
|Директор по информационным технологиям
|Альфа-банк
|2
|Русанов Сергей Георгиевич
|Руководитель IT-блока
|Банк «Открытие»
|3
|Смирнова-Крелль Оксана Михайловна
|Вице-президент, руководитель информационно-технологического блока
|МТС-банк
|4
|Сотин Денис Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|Росбанк
|5
|Рафаловский Давид
|Исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии»
|Сбербанк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Вахнин Павел Анатольевич
|Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Сенчугова Инна Александровна
|Директор ИТ
|«РЭП Холдинг»
|2
|Марковский Роман Викторович
|Директор департамента ИТ
|«Гражданские самолеты Сухого»
|3
|Ушаков Анатолий Анатольевич
|Директор по информационным технологиям
|«Трансмашхолдинг»
|4
|Строков Олег Валерьевич
|Директор IT
|«Автотор Холдинг Менеджмент»
|Медиабизнес
|1
|Лаба Роман Мирославович
|Заместитель генерального директора, руководитель проекта СПАРК
|Международная информационная группа «Интерфакс»
|2
|Ушаков Дмитрий Алексеевич
|Исполнительный директор (IT-блок)
|МИА «Россия сегодня»
|3
|Герасимов Василий Викторович
|Директор технического департамента
|«ГПМ Радио»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Дунаев Сергей Вадимович
|CIO
|«Северсталь Менеджмент»
|2
|Натрусов Артем Владимирович
|Вице-президент по информационным технологиям
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|3
|Дьяченко Валерий Васильевич
|Директор управления информационных технологий
|«Мечел»
|Многопрофильные холдинги
|1
|Лобанов Максим Владимирович
|Директор по информационным технологиям
|УК «Роснано»
|Онлайн-платформы
|1
|Береговский Геннадий Аркадьевич
|Директор по информационным технологиям
|HeadHunter
|2
|Шевенков Алексей Алексеевич
|Технический директор
|«Яндекс.Маркет»
|Профессиональные услуги
|1
|Корнилов Алексей Дмитриевич
|Руководитель отдела технологий
|IMHO
|Связь и телекоммуникации
|1
|Ушацкий Андрей Эдуардович
|Вице-президент по технике и информационным технологиям
|МТС
|2
|Шкоп Мартин
|Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|3
|Емельченков Сергей Евгеньевич
|Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов
|«Почта России»
|4
|Мозжегоров Дмитрий Васильевич
|Директор дирекции информационных технологий
|«НТВ-Плюс»
|5
|Трохин Александр Вячеславович
|Директор по технике и информационным технологиям, заместитель генерального директора
|Московская городская телефонная сеть
|Сельское хозяйство
|1
|Беляев Владислав Михайлович
|Директор по информационным технологиям
|Группа «Черкизово»
|2
|Ткаченко Сергей Петрович
|Директор по ИТ
|Агрохолдинг «Степь»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Эпштейн Герман Владимирович
|Вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа
|Пивоваренная компания «Балтика»
|2
|Близгарев Юрий Валерьевич
|Руководитель отдела информационных технологий
|Unilever
|3
|Пасынков Владимир Анатольевич
|Директор по информационным технологиям
|Группа компаний «Медси»
|Страхование
|1
|Муравьев Владимир Сергеевич
|Директор департамента информационных технологий
|«АльфаСтрахование»
|2
|Клепиков Алексей Сергеевич
|Директор по информационным технологиям
|«Ингосстрах»
|3
|Агапова* Светлана Михайловна
|Директор департамента страховых и информационных технологий
|СК «ВТБ Страхование»
|4
|Набоков Владислав Николаевич
|Начальник управления страховых и информационных технологий
|«ВТБ Страхование жизни»
|Торговля
|1
|Сергеев Сергей Валерьевич
|Директор по информационным технологиям
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|2
|Орлов Анатолий Алексеевич
|Технический директор
|Ozon
|3
|Мельников Евгений Викторович
|Директор по информационным технологиям и защите информации
|«Магнит»
|Транспорт
|1
|Богданов Кирилл Игоревич
|Заместитель генерального директора по информационным технологиям
|«Аэрофлот»
|2
|Головатый Артем Юрьевич
|Директор по информационным технологиям
|UCL Holding
|Финансовый сектор
|1
|Щеглов Дмитрий Викторович
|Управляющий директор по операционной деятельности
|Московская биржа
|2
|Хапаев Андрей Александрович
|Начальник департамента информационных технологий
|ИК «Велес Капитал»
|Химическая промышленность
|1
|Алифанов Кирилл Андреевич
|Директор по ИТ
|«Уралкалий»
|2
|Савкин Владимир Васильевич
|Директор, информационные технологии и бизнес-информация
|«СИБУР Холдинг»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Антонов Александр Викторович
|Директор по информационным технологиям
|«Т Плюс»
|2
|Алтухов Дмитрий Юрьевич
|Руководитель блока информационных технологий
|«Интер РАО»
|3
|Горбачев Юрий Владимирович
|Директор по ИТ и организационному развитию
|БЭСК