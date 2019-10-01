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Топ-50 ИТ-директоров (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 6
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского»
2 Цимбалистый Игорь Богданович ИТ-директор IBS
3 Филатов Александр Михайлович Директор по ИТ Группа компаний ЛАНИТ
4 Адрианов Михаил Владимирович Директор по информационным технологиям «Микрон»
Коммерческие банки
1 Поляков Сергей Олегович Директор по информационным технологиям Альфа-банк
2 Русанов Сергей Георгиевич Руководитель IT-блока Банк «Открытие»
3 Смирнова-Крелль Оксана Михайловна Вице-президент, руководитель информационно-технологического блока МТС-банк
4 Сотин Денис Владимирович Директор по информационным технологиям Росбанк
5 Рафаловский Давид Исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Вахнин Павел Анатольевич Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group
Машиностроение
1 Сенчугова Инна Александровна Директор ИТ «РЭП Холдинг»
2 Марковский Роман Викторович Директор департамента ИТ «Гражданские самолеты Сухого»
3 Ушаков Анатолий Анатольевич Директор по информационным технологиям «Трансмашхолдинг»
4 Строков Олег Валерьевич Директор IT «Автотор Холдинг Менеджмент»
Медиабизнес
1 Лаба Роман Мирославович Заместитель генерального директора, руководитель проекта СПАРК Международная информационная группа «Интерфакс»
2 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор (IT-блок) МИА «Россия сегодня»
3 Герасимов Василий Викторович Директор технического департамента «ГПМ Радио»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Дунаев Сергей Вадимович CIO «Северсталь Менеджмент»
2 Натрусов Артем Владимирович Вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗ (Evraz Plc)
3 Дьяченко Валерий Васильевич Директор управления информационных технологий «Мечел»
Многопрофильные холдинги
1 Лобанов Максим Владимирович Директор по информационным технологиям УК «Роснано»
Онлайн-платформы
1 Береговский Геннадий Аркадьевич Директор по информационным технологиям HeadHunter
2 Шевенков Алексей Алексеевич Технический директор «Яндекс.Маркет»
Профессиональные услуги
1 Корнилов Алексей Дмитриевич Руководитель отдела технологий IMHO
Связь и телекоммуникации
1 Ушацкий Андрей Эдуардович Вице-президент по технике и информационным технологиям МТС
2 Шкоп Мартин Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
3 Емельченков Сергей Евгеньевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почта России»
4 Мозжегоров Дмитрий Васильевич Директор дирекции информационных технологий «НТВ-Плюс»
5 Трохин Александр Вячеславович Директор по технике и информационным технологиям, заместитель генерального директора Московская городская телефонная сеть
Сельское хозяйство
1 Беляев Владислав Михайлович Директор по информационным технологиям Группа «Черкизово»
2 Ткаченко Сергей Петрович Директор по ИТ Агрохолдинг «Степь»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Эпштейн Герман Владимирович Вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа Пивоваренная компания «Балтика»
2 Близгарев Юрий Валерьевич Руководитель отдела информационных технологий Unilever
3 Пасынков Владимир Анатольевич Директор по информационным технологиям Группа компаний «Медси»
Страхование
1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование»
2 Клепиков Алексей Сергеевич Директор по информационным технологиям «Ингосстрах»
3 Агапова* Светлана Михайловна Директор департамента страховых и информационных технологий СК «ВТБ Страхование»
4 Набоков Владислав Николаевич Начальник управления страховых и информационных технологий «ВТБ Страхование жизни»
Торговля
1 Сергеев Сергей Валерьевич Директор по информационным технологиям Группа «М.Видео-Эльдорадо»
2 Орлов Анатолий Алексеевич Технический директор Ozon
3 Мельников Евгений Викторович Директор по информационным технологиям и защите информации «Магнит»
Транспорт
1 Богданов Кирилл Игоревич Заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлот»
2 Головатый Артем Юрьевич Директор по информационным технологиям UCL Holding
Финансовый сектор
1 Щеглов Дмитрий Викторович Управляющий директор по операционной деятельности Московская биржа
2 Хапаев Андрей Александрович Начальник департамента информационных технологий ИК «Велес Капитал»
Химическая промышленность
1 Алифанов Кирилл Андреевич Директор по ИТ «Уралкалий»
2 Савкин Владимир Васильевич Директор, информационные технологии и бизнес-информация «СИБУР Холдинг»
Энергетика и топливный комплекс
1 Антонов Александр Викторович Директор по информационным технологиям «Т Плюс»
2 Алтухов Дмитрий Юрьевич Руководитель блока информационных технологий «Интер РАО»
3 Горбачев Юрий Владимирович Директор по ИТ и организационному развитию БЭСК
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