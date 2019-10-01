Топ-50 ИТ-директоров (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Шахаб Максим Бассамович Директор по информационным технологиям «Лаборатория Касперского» 2 Цимбалистый Игорь Богданович ИТ-директор IBS 3 Филатов Александр Михайлович Директор по ИТ Группа компаний ЛАНИТ 4 Адрианов Михаил Владимирович Директор по информационным технологиям «Микрон» Коммерческие банки 1 Поляков Сергей Олегович Директор по информационным технологиям Альфа-банк 2 Русанов Сергей Георгиевич Руководитель IT-блока Банк «Открытие» 3 Смирнова-Крелль Оксана Михайловна Вице-президент, руководитель информационно-технологического блока МТС-банк 4 Сотин Денис Владимирович Директор по информационным технологиям Росбанк 5 Рафаловский Давид Исполнительный вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Вахнин Павел Анатольевич Вице-президент по информационным технологиям и автоматизации процессов Segezha Group Машиностроение 1 Сенчугова Инна Александровна Директор ИТ «РЭП Холдинг» 2 Марковский Роман Викторович Директор департамента ИТ «Гражданские самолеты Сухого» 3 Ушаков Анатолий Анатольевич Директор по информационным технологиям «Трансмашхолдинг» 4 Строков Олег Валерьевич Директор IT «Автотор Холдинг Менеджмент» Медиабизнес 1 Лаба Роман Мирославович Заместитель генерального директора, руководитель проекта СПАРК Международная информационная группа «Интерфакс» 2 Ушаков Дмитрий Алексеевич Исполнительный директор (IT-блок) МИА «Россия сегодня» 3 Герасимов Василий Викторович Директор технического департамента «ГПМ Радио» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Дунаев Сергей Вадимович CIO «Северсталь Менеджмент» 2 Натрусов Артем Владимирович Вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗ (Evraz Plc) 3 Дьяченко Валерий Васильевич Директор управления информационных технологий «Мечел» Многопрофильные холдинги 1 Лобанов Максим Владимирович Директор по информационным технологиям УК «Роснано» Онлайн-платформы 1 Береговский Геннадий Аркадьевич Директор по информационным технологиям HeadHunter 2 Шевенков Алексей Алексеевич Технический директор «Яндекс.Маркет» Профессиональные услуги 1 Корнилов Алексей Дмитриевич Руководитель отдела технологий IMHO Связь и телекоммуникации 1 Ушацкий Андрей Эдуардович Вице-президент по технике и информационным технологиям МТС 2 Шкоп Мартин Исполнительный вице-президент по развитию инфраструктуры «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 3 Емельченков Сергей Евгеньевич Заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов «Почта России» 4 Мозжегоров Дмитрий Васильевич Директор дирекции информационных технологий «НТВ-Плюс» 5 Трохин Александр Вячеславович Директор по технике и информационным технологиям, заместитель генерального директора Московская городская телефонная сеть Сельское хозяйство 1 Беляев Владислав Михайлович Директор по информационным технологиям Группа «Черкизово» 2 Ткаченко Сергей Петрович Директор по ИТ Агрохолдинг «Степь» Сервис и производство потребительских товаров 1 Эпштейн Герман Владимирович Вице-президент по информационным технологиям региона Восточная Европа Пивоваренная компания «Балтика» 2 Близгарев Юрий Валерьевич Руководитель отдела информационных технологий Unilever 3 Пасынков Владимир Анатольевич Директор по информационным технологиям Группа компаний «Медси» Страхование 1 Муравьев Владимир Сергеевич Директор департамента информационных технологий «АльфаСтрахование» 2 Клепиков Алексей Сергеевич Директор по информационным технологиям «Ингосстрах» 3 Агапова* Светлана Михайловна Директор департамента страховых и информационных технологий СК «ВТБ Страхование» 4 Набоков Владислав Николаевич Начальник управления страховых и информационных технологий «ВТБ Страхование жизни» Торговля 1 Сергеев Сергей Валерьевич Директор по информационным технологиям Группа «М.Видео-Эльдорадо» 2 Орлов Анатолий Алексеевич Технический директор Ozon 3 Мельников Евгений Викторович Директор по информационным технологиям и защите информации «Магнит» Транспорт 1 Богданов Кирилл Игоревич Заместитель генерального директора по информационным технологиям «Аэрофлот» 2 Головатый Артем Юрьевич Директор по информационным технологиям UCL Holding Финансовый сектор 1 Щеглов Дмитрий Викторович Управляющий директор по операционной деятельности Московская биржа 2 Хапаев Андрей Александрович Начальник департамента информационных технологий ИК «Велес Капитал» Химическая промышленность 1 Алифанов Кирилл Андреевич Директор по ИТ «Уралкалий» 2 Савкин Владимир Васильевич Директор, информационные технологии и бизнес-информация «СИБУР Холдинг» Энергетика и топливный комплекс 1 Антонов Александр Викторович Директор по информационным технологиям «Т Плюс» 2 Алтухов Дмитрий Юрьевич Руководитель блока информационных технологий «Интер РАО» 3 Горбачев Юрий Владимирович Директор по ИТ и организационному развитию БЭСК