Топ-100 финансовых директоров (по отраслям)

ФИО Должность Компания Информационные технологии 1 Смирнова Людмила Юрьевна Финансовый директор «Лаборатория Касперского» 2 Рубцов Федор Евгеньевич Финансовый директор (Россия) Mail.ru Group 3 Мухортов Дмитрий Викторович Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям «Микрон» 4 Михайлов Александр Георгиевич Финансовый директор Группа компаний ЛАНИТ 5 Резонтов Сергей Викторович Главный финансовый директор IBS Коммерческие банки 1 Пьянов Дмитрий Васильевич Член правления Банк ВТБ 2 Морозов Александр Владимирович Заместитель председателя правления Сбербанк 3 Овчинников Александр Алексеевич Финансовый директор Росбанк 4 Строкун Наталия Николаевна Финансовый директор Почта-банк 5 Полунин Михаил Валериевич Первый заместитель председателя правления Московский кредитный банк Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор Банк «Хоум Кредит» Чухлов Алексей Евгеньевич Главный финансовый директор Альфа-банк Лесная и лесоперерабатывающая промышленность 1 Пожидаев Николай Николаевич Вице-президент по финансам и инвестициям Segezha Group Машиностроение 1 Домский Олег Игоревич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Трансмашхолдинг» 2 Скачков Павел Алексеевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам Группа компаний «Калашников» 3 Малыгина Ольга Сергеевна Старший вице-президент—директор по экономике и финансам «Автотор Холдинг Менеджмент» Медиабизнес 1 Киселев Кирилл Александрович Директор по экономике и финансам МИА «Россия сегодня» 2 Селиванов Игорь Андреевич Финансовый директор Группа компаний РБК 3 Верман Елена Николаевна Первый заместитель генерального директора Национальная Медиа Группа 4 Такаева Вилена Анатольевна Финансовый директор Газпром-Медиа 5 Маляревская Любовь Аркадьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Русская Медиа Группа Мишакова Алла Александровна Вице-президент по финансам Управляющая компания «Просвещение» Протасов Денис Сергеевич Вице-президент, руководитель департамента стратегии и финансов The Walt Disney Company CIS LLC Руденко Елена Кирилловна Заместитель генерального директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) Рыжова Екатерина Анатольевна Начальник финансово-экономического управления «Пятый канал» Металлургия и горнодобывающая промышленность 1 Куличенко Алексей Геннадьевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Северсталь Менеджмент» 2 Малышев Сергей Геннадьевич Старший вице-президент, финансовый директор «Норникель» 3 Воронов Алексей Борисович Директор по финансам УК «Металлоинвест» 4 Еремин Андрей Анатольевич Директор по экономике Магнитогорский металлургический комбинат 5 Иванов Николай Владимирович Вице-президент по финансам ЕВРАЗ (Evraz Plc) Назимок Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по финансам «Полиметалл» Филипповский Алексей Николаевич Заместитель генерального директора АК АЛРОСА Шхиянц Юлия Игоревна Руководитель департамента по экономике и финансам ОМК Многопрофильные холдинги 1 Травков Владимир Сергеевич Вице-президент по финансам и инвестициям «АФК Система» 2 Лаптаев Павел Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам, инвестициям и экономике РТИ 3 Борукаев Владимир Георгиевич Финансовый директор Управляющая компания группы «Новард» Онлайн-платформы 1 Моисеев Григорий Юрьевич Финансовый директор HeadHunter 2 Харитонова Екатерина Владимировна Финансовый директор «Авито» Профессиональные услуги 1 Бабкин Дмитрий Андреевич Финансовый директор «Делойт, СНГ» 2 Кристовский Константин Гунтисович Финансовый директор FleishmanHillard Vanguard 3 Сурикова Людмила Ивановна Финансовый директор «ГПМ-Диджитал» Связь и телекоммуникации 1 Каменский Андрей Михайлович Вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям МТС 2 Суриков Николай Анатольевич Финансовый директор Tele2 3 Ларкин Андрей Сергеевич Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор «ВымпелКом» (бренд «Билайн») 4 Михайлов Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Группа компаний «Русские башни» 5 Билялетдинов Марат Максутович Финансовый директор «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ) Сельское хозяйство 1 Платошин Василий Васильевич Директор по экономике и финансам Агрохолдинг «Степь» 2 Щащаев Алексей Орджоникидзевич Финансовый директор Группа компаний «РЗ Агро» 3 Подолякин Алексей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Русагро» Сервис и производство потребительских товаров 1 Шакирова Ольга Владимировна Директор по финансам и инвестициям Группа компаний «Медси» 2 Васильев Юрий Михайлович Вице-президент по финансам Unilever 3 Блинов Алексей Вячеславович Финансовый директор «Мон`дэлис Русь», группа Mondelez International 4 Федосов Илья Валентинович Финансовый директор KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Yum! Brands (KFC) 5 Баранова Наталья Ивановна Финансовый директор «Инвитро» Силкина Елена Владимировна Финансовый директор Медицинская компания «Доктор рядом» Шорохов Алексей Геннадиевич Финансовый директор «Росинтер Ресторантс Холдинг» Страхование 1 Абрамова Надежда Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Страховой дом ВСК 2 Ковтун Сергей Геннадьевич Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности «Ингосстрах» 3 Маммадова Вера Александровна Финансовый директор, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование» 4 Артемьев Сергей Александрович Финансовый директор Группа «Ренессанс страхование» 5 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора Страховая компания «Согласие» Сычёв Сергей Викторович Заместитель генерального директора по экономике и финансам СГ МАКС Строительство 1 Бортневский Артем Владимирович Вице-президент по финансам, отношениям с инвесторами и корпоративной отчётности Группа компаний «Инград» 2 Адушев Дмитрий Михайлович Финансовый директор Группа компаний «Гранель» 3 Багаченко Кирилл Михайлович Главный финансовый директор Группа «Эталон» 4 Цыпляков Александр Эммануилович Вице-президент, директор департамента финансов «Галс-Девелопмент» Торговля 1 Федоров Даниил Александрович Директор по корпоративному развитию и финансам Ozon 2 Соколова Екатерина Феликсовна Финансовый директор Группа «М.Видео-Эльдорадо» 3 Гарманова Анна Сергеевна Финансовый директор «Детский мир» 4 Демяшкевич Светлана Васильевна Главный финансовый директор X5 Retail Group 5 Жувага Юлия Станиславовна Финансовый директор «Дикси» Борисов Роман Валерьевич Финансовый директор Inventive Retail Group Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Аскона» Ступак Сергей Иванович Финансовый директор «Ригла» Транспорт 1 Синявский Александр Алексеевич Финансовый директор UCL Holding 2 Шиповская Наталья Ивановна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Федеральная грузовая компания 3 Чиханчин Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот» 4 Сахаров Максим Вячеславович Вице-президент по финансам Транспортная группа Fesco 5 Губанов Алексей Олегович Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Аэроэкспресс» Гончаров Роман Спиридонович Финансовый директор Новая перевозочная компания Фармацевтика 1 Патрина Светлана Павловна Директор финансового департамента «Нижфарм» (группа Stada) 2 Макарова Мария Владимировна Заместитель генерального директора, CFO «НоваМедика» Финансовый сектор 1 Лапин Максим Вячеславович Финансовый директор Московская биржа 2 Леднёв Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам НПФ «Благосостояние» 3 Лазарева Ольга Андреевна Финансовый директор Sistema Venture Capital 4 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор УК «Альфа-Капитал» 5 Краснопевцев Александр Львович Заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал» Гришина Елена Владимировна Финансовый директор ИК «Ренессанс Капитал» Касьянов Сергей Игоревич Финансовый директор «Альфа-Лизинг» Киркоров Алексей Николаевич Финансовый директор «Сбербанк Лизинг» Маламуд Станислав Дмитриевич Финансовый директор А1 Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна Финансовый директор Инвестиционная компания «Регион» Химическая промышленность 1 Вищаненко Антон Владимирович Директор по экономике и финансам «Уралкалий» 2 Петров Александр Анатольевич Управляющий директор по экономике и финансам ООО СИБУР «СИБУР Холдинг» 3 Баландин Дмитрий Валерьевич Вице-президент по экономике и финансам «Акрон» Энергетика и топливный комплекс 1 Матыцын Александр Кузьмич Первый вице-президент ЛУКОЙЛ 2 Лыков Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс» 3 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС 4 Урусов Алексей Александрович Директор дирекции экономики и корпоративного планирования «Газпром Нефть» 5 Мирошниченко Евгений Николаевич Руководитель Финансово-экономического центра «Интер РАО»