Топ-100 финансовых директоров (по отраслям)

|Информационные технологии
|1
|Смирнова Людмила Юрьевна
|Финансовый директор
|«Лаборатория Касперского»
|2
|Рубцов Федор Евгеньевич
|Финансовый директор (Россия)
|Mail.ru Group
|3
|Мухортов Дмитрий Викторович
|Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям
|«Микрон»
|4
|Михайлов Александр Георгиевич
|Финансовый директор
|Группа компаний ЛАНИТ
|5
|Резонтов Сергей Викторович
|Главный финансовый директор
|IBS
|
|Коммерческие банки
|
|
|1
|Пьянов Дмитрий Васильевич
|Член правления
|Банк ВТБ
|2
|Морозов Александр Владимирович
|Заместитель председателя правления
|Сбербанк
|3
|Овчинников Александр Алексеевич
|Финансовый директор
|Росбанк
|4
|Строкун Наталия Николаевна
|Финансовый директор
|Почта-банк
|5
|Полунин Михаил Валериевич
|Первый заместитель председателя правления
|Московский кредитный банк
|
|Коликова Ирина Валерьевна
|Финансовый директор
|Банк «Хоум Кредит»
|
|Чухлов Алексей Евгеньевич
|Главный финансовый директор
|Альфа-банк
|Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
|1
|Пожидаев Николай Николаевич
|Вице-президент по финансам и инвестициям
|Segezha Group
|Машиностроение
|1
|Домский Олег Игоревич
|Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«Трансмашхолдинг»
|2
|Скачков Павел Алексеевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Группа компаний «Калашников»
|3
|Малыгина Ольга Сергеевна
|Старший вице-президент—директор по экономике и финансам
|«Автотор Холдинг Менеджмент»
|Медиабизнес
|1
|Киселев Кирилл Александрович
|Директор по экономике и финансам
|МИА «Россия сегодня»
|2
|Селиванов Игорь Андреевич
|Финансовый директор
|Группа компаний РБК
|3
|Верман Елена Николаевна
|Первый заместитель генерального директора
|Национальная Медиа Группа
|4
|Такаева Вилена Анатольевна
|Финансовый директор
|Газпром-Медиа
|5
|Маляревская Любовь Аркадьевна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Русская Медиа Группа
|
|Мишакова Алла Александровна
|Вице-президент по финансам
|Управляющая компания «Просвещение»
|
|Протасов Денис Сергеевич
|Вице-президент, руководитель департамента стратегии и финансов
|The Walt Disney Company CIS LLC
|
|Руденко Елена Кирилловна
|Заместитель генерального директора
|Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
|
|Рыжова Екатерина Анатольевна
|Начальник финансово-экономического управления
|«Пятый канал»
|Металлургия и горнодобывающая промышленность
|1
|Куличенко Алексей Геннадьевич
|Заместитель генерального директора по финансам и экономике
|«Северсталь Менеджмент»
|2
|Малышев Сергей Геннадьевич
|Старший вице-президент, финансовый директор
|«Норникель»
|3
|Воронов Алексей Борисович
|Директор по финансам
|УК «Металлоинвест»
|4
|Еремин Андрей Анатольевич
|Директор по экономике
|Магнитогорский металлургический комбинат
|5
|Иванов Николай Владимирович
|Вице-президент по финансам
|ЕВРАЗ (Evraz Plc)
|
|Назимок Максим Анатольевич
|Заместитель генерального директора по финансам
|«Полиметалл»
|
|Филипповский Алексей Николаевич
|Заместитель генерального директора
|АК АЛРОСА
|
|Шхиянц Юлия Игоревна
|Руководитель департамента по экономике и финансам
|ОМК
|Многопрофильные холдинги
|1
|Травков Владимир Сергеевич
|Вице-президент по финансам и инвестициям
|«АФК Система»
|2
|Лаптаев Павел Сергеевич
|Заместитель генерального директора по финансам, инвестициям и экономике
|РТИ
|3
|Борукаев Владимир Георгиевич
|Финансовый директор
|Управляющая компания группы «Новард»
|Онлайн-платформы
|1
|Моисеев Григорий Юрьевич
|Финансовый директор
|HeadHunter
|2
|Харитонова Екатерина Владимировна
|Финансовый директор
|«Авито»
|
|Профессиональные услуги
|
|
|1
|Бабкин Дмитрий Андреевич
|Финансовый директор
|«Делойт, СНГ»
|2
|Кристовский Константин Гунтисович
|Финансовый директор
|FleishmanHillard Vanguard
|3
|Сурикова Людмила Ивановна
|Финансовый директор
|«ГПМ-Диджитал»
|Связь и телекоммуникации
|1
|Каменский Андрей Михайлович
|Вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям
|МТС
|2
|Суриков Николай Анатольевич
|Финансовый директор
|Tele2
|3
|Ларкин Андрей Сергеевич
|Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор
|«ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
|4
|Михайлов Дмитрий Валерьевич
|Финансовый директор
|Группа компаний «Русские башни»
|5
|Билялетдинов Марат Максутович
|Финансовый директор
|«Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ)
|Сельское хозяйство
|1
|Платошин Василий Васильевич
|Директор по экономике и финансам
|Агрохолдинг «Степь»
|2
|Щащаев Алексей Орджоникидзевич
|Финансовый директор
|Группа компаний «РЗ Агро»
|3
|Подолякин Алексей Владимирович
|Финансовый директор
|Группа компаний «Русагро»
|Сервис и производство потребительских товаров
|1
|Шакирова Ольга Владимировна
|Директор по финансам и инвестициям
|Группа компаний «Медси»
|2
|Васильев Юрий Михайлович
|Вице-президент по финансам
|Unilever
|3
|Блинов Алексей Вячеславович
|Финансовый директор
|«Мон`дэлис Русь», группа Mondelez International
|4
|Федосов Илья Валентинович
|Финансовый директор KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе
|Yum! Brands (KFC)
|5
|Баранова Наталья Ивановна
|Финансовый директор
|«Инвитро»
|
|Силкина Елена Владимировна
|Финансовый директор
|Медицинская компания «Доктор рядом»
|
|Шорохов Алексей Геннадиевич
|Финансовый директор
|«Росинтер Ресторантс Холдинг»
|Страхование
|1
|Абрамова Надежда Сергеевна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Страховой дом ВСК
|2
|Ковтун Сергей Геннадьевич
|Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности
|«Ингосстрах»
|3
|Маммадова Вера Александровна
|Финансовый директор, заместитель генерального директора
|«АльфаСтрахование»
|4
|Артемьев Сергей Александрович
|Финансовый директор
|Группа «Ренессанс страхование»
|5
|Шумилова Юлия Юрьевна
|Первый заместитель генерального директора
|Страховая компания «Согласие»
|
|Сычёв Сергей Викторович
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|СГ МАКС
|Строительство
|1
|Бортневский Артем Владимирович
|Вице-президент по финансам, отношениям с инвесторами и корпоративной отчётности
|Группа компаний «Инград»
|2
|Адушев Дмитрий Михайлович
|Финансовый директор
|Группа компаний «Гранель»
|3
|Багаченко Кирилл Михайлович
|Главный финансовый директор
|Группа «Эталон»
|4
|Цыпляков Александр Эммануилович
|Вице-президент, директор департамента финансов
|«Галс-Девелопмент»
|Торговля
|1
|Федоров Даниил Александрович
|Директор по корпоративному развитию и финансам
|Ozon
|2
|Соколова Екатерина Феликсовна
|Финансовый директор
|Группа «М.Видео-Эльдорадо»
|3
|Гарманова Анна Сергеевна
|Финансовый директор
|«Детский мир»
|4
|Демяшкевич Светлана Васильевна
|Главный финансовый директор
|X5 Retail Group
|5
|Жувага Юлия Станиславовна
|Финансовый директор
|«Дикси»
|
|Борисов Роман Валерьевич
|Финансовый директор
|Inventive Retail Group
|
|Лашков Иван Николаевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«Аскона»
|
|Ступак Сергей Иванович
|Финансовый директор
|«Ригла»
|Транспорт
|1
|Синявский Александр Алексеевич
|Финансовый директор
|UCL Holding
|2
|Шиповская Наталья Ивановна
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|Федеральная грузовая компания
|3
|Чиханчин Андрей Юрьевич
|Заместитель генерального директора по коммерции и финансам
|«Аэрофлот»
|4
|Сахаров Максим Вячеславович
|Вице-президент по финансам
|Транспортная группа Fesco
|5
|Губанов Алексей Олегович
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«Аэроэкспресс»
|
|Гончаров Роман Спиридонович
|Финансовый директор
|Новая перевозочная компания
|Фармацевтика
|1
|Патрина Светлана Павловна
|Директор финансового департамента
|«Нижфарм» (группа Stada)
|2
|Макарова Мария Владимировна
|Заместитель генерального директора, CFO
|«НоваМедика»
|Финансовый сектор
|1
|Лапин Максим Вячеславович
|Финансовый директор
|Московская биржа
|2
|Леднёв Александр Евгеньевич
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|НПФ «Благосостояние»
|3
|Лазарева Ольга Андреевна
|Финансовый директор
|Sistema Venture Capital
|4
|Списивый Александр Витальевич
|Финансовый директор
|УК «Альфа-Капитал»
|5
|Краснопевцев Александр Львович
|Заместитель генерального директора по экономике
|ИК «Велес Капитал»
|
|Гришина Елена Владимировна
|Финансовый директор
|ИК «Ренессанс Капитал»
|
|Касьянов Сергей Игоревич
|Финансовый директор
|«Альфа-Лизинг»
|
|Киркоров Алексей Николаевич
|Финансовый директор
|«Сбербанк Лизинг»
|
|Маламуд Станислав Дмитриевич
|Финансовый директор
|А1
|
|Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна
|Финансовый директор
|Инвестиционная компания «Регион»
|Химическая промышленность
|1
|Вищаненко Антон Владимирович
|Директор по экономике и финансам
|«Уралкалий»
|2
|Петров Александр Анатольевич
|Управляющий директор по экономике и финансам ООО СИБУР
|«СИБУР Холдинг»
|3
|Баландин Дмитрий Валерьевич
|Вице-президент по экономике и финансам
|«Акрон»
|Энергетика и топливный комплекс
|1
|Матыцын Александр Кузьмич
|Первый вице-президент
|ЛУКОЙЛ
|2
|Лыков Кирилл Александрович
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|«Т Плюс»
|3
|Теребулин Сергей Сергеевич
|Заместитель председателя правления
|ФСК ЕЭС
|4
|Урусов Алексей Александрович
|Директор дирекции экономики и корпоративного планирования
|«Газпром Нефть»
|5
|Мирошниченко Евгений Николаевич
|Руководитель Финансово-экономического центра
|«Интер РАО»