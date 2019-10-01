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Топ-100 финансовых директоров (по отраслям)

"Топ 1000 российских менеджеров". Приложение от , стр. 4
ФИО Должность Компания
Информационные технологии
1 Смирнова Людмила Юрьевна Финансовый директор «Лаборатория Касперского»
2 Рубцов Федор Евгеньевич Финансовый директор (Россия) Mail.ru Group
3 Мухортов Дмитрий Викторович Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям «Микрон»
4 Михайлов Александр Георгиевич Финансовый директор Группа компаний ЛАНИТ
5 Резонтов Сергей Викторович Главный финансовый директор IBS
Коммерческие банки
1 Пьянов Дмитрий Васильевич Член правления Банк ВТБ
2 Морозов Александр Владимирович Заместитель председателя правления Сбербанк
3 Овчинников Александр Алексеевич Финансовый директор Росбанк
4 Строкун Наталия Николаевна Финансовый директор Почта-банк
5 Полунин Михаил Валериевич Первый заместитель председателя правления Московский кредитный банк
Коликова Ирина Валерьевна Финансовый директор Банк «Хоум Кредит»
Чухлов Алексей Евгеньевич Главный финансовый директор Альфа-банк
Лесная и лесоперерабатывающая промышленность
1 Пожидаев Николай Николаевич Вице-президент по финансам и инвестициям Segezha Group
Машиностроение
1 Домский Олег Игоревич Первый заместитель генерального директора по экономике и финансам «Трансмашхолдинг»
2 Скачков Павел Алексеевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам Группа компаний «Калашников»
3 Малыгина Ольга Сергеевна Старший вице-президент—директор по экономике и финансам «Автотор Холдинг Менеджмент»
Медиабизнес
1 Киселев Кирилл Александрович Директор по экономике и финансам МИА «Россия сегодня»
2 Селиванов Игорь Андреевич Финансовый директор Группа компаний РБК
3 Верман Елена Николаевна Первый заместитель генерального директора Национальная Медиа Группа
4 Такаева Вилена Анатольевна Финансовый директор Газпром-Медиа
5 Маляревская Любовь Аркадьевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Русская Медиа Группа
Мишакова Алла Александровна Вице-президент по финансам Управляющая компания «Просвещение»
Протасов Денис Сергеевич Вице-президент, руководитель департамента стратегии и финансов The Walt Disney Company CIS LLC
Руденко Елена Кирилловна Заместитель генерального директора Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)
Рыжова Екатерина Анатольевна Начальник финансово-экономического управления «Пятый канал»
Металлургия и горнодобывающая промышленность
1 Куличенко Алексей Геннадьевич Заместитель генерального директора по финансам и экономике «Северсталь Менеджмент»
2 Малышев Сергей Геннадьевич Старший вице-президент, финансовый директор «Норникель»
3 Воронов Алексей Борисович Директор по финансам УК «Металлоинвест»
4 Еремин Андрей Анатольевич Директор по экономике Магнитогорский металлургический комбинат
5 Иванов Николай Владимирович Вице-президент по финансам ЕВРАЗ (Evraz Plc)
Назимок Максим Анатольевич Заместитель генерального директора по финансам «Полиметалл»
Филипповский Алексей Николаевич Заместитель генерального директора АК АЛРОСА
Шхиянц Юлия Игоревна Руководитель департамента по экономике и финансам ОМК
Многопрофильные холдинги
1 Травков Владимир Сергеевич Вице-президент по финансам и инвестициям «АФК Система»
2 Лаптаев Павел Сергеевич Заместитель генерального директора по финансам, инвестициям и экономике РТИ
3 Борукаев Владимир Георгиевич Финансовый директор Управляющая компания группы «Новард»
Онлайн-платформы
1 Моисеев Григорий Юрьевич Финансовый директор HeadHunter
2 Харитонова Екатерина Владимировна Финансовый директор «Авито»
Профессиональные услуги
1 Бабкин Дмитрий Андреевич Финансовый директор «Делойт, СНГ»
2 Кристовский Константин Гунтисович Финансовый директор FleishmanHillard Vanguard
3 Сурикова Людмила Ивановна Финансовый директор «ГПМ-Диджитал»
Связь и телекоммуникации
1 Каменский Андрей Михайлович Вице-президент по финансам, инвестициям, слияниям и поглощениям МТС
2 Суриков Николай Анатольевич Финансовый директор Tele2
3 Ларкин Андрей Сергеевич Исполнительный вице-президент, главный финансовый директор «ВымпелКом» (бренд «Билайн»)
4 Михайлов Дмитрий Валерьевич Финансовый директор Группа компаний «Русские башни»
5 Билялетдинов Марат Максутович Финансовый директор «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ)
Сельское хозяйство
1 Платошин Василий Васильевич Директор по экономике и финансам Агрохолдинг «Степь»
2 Щащаев Алексей Орджоникидзевич Финансовый директор Группа компаний «РЗ Агро»
3 Подолякин Алексей Владимирович Финансовый директор Группа компаний «Русагро»
Сервис и производство потребительских товаров
1 Шакирова Ольга Владимировна Директор по финансам и инвестициям Группа компаний «Медси»
2 Васильев Юрий Михайлович Вице-президент по финансам Unilever
3 Блинов Алексей Вячеславович Финансовый директор «Мон`дэлис Русь», группа Mondelez International
4 Федосов Илья Валентинович Финансовый директор KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Yum! Brands (KFC)
5 Баранова Наталья Ивановна Финансовый директор «Инвитро»
Силкина Елена Владимировна Финансовый директор Медицинская компания «Доктор рядом»
Шорохов Алексей Геннадиевич Финансовый директор «Росинтер Ресторантс Холдинг»
Страхование
1 Абрамова Надежда Сергеевна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Страховой дом ВСК
2 Ковтун Сергей Геннадьевич Заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности «Ингосстрах»
3 Маммадова Вера Александровна Финансовый директор, заместитель генерального директора «АльфаСтрахование»
4 Артемьев Сергей Александрович Финансовый директор Группа «Ренессанс страхование»
5 Шумилова Юлия Юрьевна Первый заместитель генерального директора Страховая компания «Согласие»
Сычёв Сергей Викторович Заместитель генерального директора по экономике и финансам СГ МАКС
Строительство
1 Бортневский Артем Владимирович Вице-президент по финансам, отношениям с инвесторами и корпоративной отчётности Группа компаний «Инград»
2 Адушев Дмитрий Михайлович Финансовый директор Группа компаний «Гранель»
3 Багаченко Кирилл Михайлович Главный финансовый директор Группа «Эталон»
4 Цыпляков Александр Эммануилович Вице-президент, директор департамента финансов «Галс-Девелопмент»
Торговля
1 Федоров Даниил Александрович Директор по корпоративному развитию и финансам Ozon
2 Соколова Екатерина Феликсовна Финансовый директор Группа «М.Видео-Эльдорадо»
3 Гарманова Анна Сергеевна Финансовый директор «Детский мир»
4 Демяшкевич Светлана Васильевна Главный финансовый директор X5 Retail Group
5 Жувага Юлия Станиславовна Финансовый директор «Дикси»
Борисов Роман Валерьевич Финансовый директор Inventive Retail Group
Лашков Иван Николаевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Аскона»
Ступак Сергей Иванович Финансовый директор «Ригла»
Транспорт
1 Синявский Александр Алексеевич Финансовый директор UCL Holding
2 Шиповская Наталья Ивановна Заместитель генерального директора по экономике и финансам Федеральная грузовая компания
3 Чиханчин Андрей Юрьевич Заместитель генерального директора по коммерции и финансам «Аэрофлот»
4 Сахаров Максим Вячеславович Вице-президент по финансам Транспортная группа Fesco
5 Губанов Алексей Олегович Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Аэроэкспресс»
Гончаров Роман Спиридонович Финансовый директор Новая перевозочная компания
Фармацевтика
1 Патрина Светлана Павловна Директор финансового департамента «Нижфарм» (группа Stada)
2 Макарова Мария Владимировна Заместитель генерального директора, CFO «НоваМедика»
Финансовый сектор
1 Лапин Максим Вячеславович Финансовый директор Московская биржа
2 Леднёв Александр Евгеньевич Заместитель генерального директора по экономике и финансам НПФ «Благосостояние»
3 Лазарева Ольга Андреевна Финансовый директор Sistema Venture Capital
4 Списивый Александр Витальевич Финансовый директор УК «Альфа-Капитал»
5 Краснопевцев Александр Львович Заместитель генерального директора по экономике ИК «Велес Капитал»
Гришина Елена Владимировна Финансовый директор ИК «Ренессанс Капитал»
Касьянов Сергей Игоревич Финансовый директор «Альфа-Лизинг»
Киркоров Алексей Николаевич Финансовый директор «Сбербанк Лизинг»
Маламуд Станислав Дмитриевич Финансовый директор А1
Тухтаева Джаннат Рахматуллаевна Финансовый директор Инвестиционная компания «Регион»
Химическая промышленность
1 Вищаненко Антон Владимирович Директор по экономике и финансам «Уралкалий»
2 Петров Александр Анатольевич Управляющий директор по экономике и финансам ООО СИБУР «СИБУР Холдинг»
3 Баландин Дмитрий Валерьевич Вице-президент по экономике и финансам «Акрон»
Энергетика и топливный комплекс
1 Матыцын Александр Кузьмич Первый вице-президент ЛУКОЙЛ
2 Лыков Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс»
3 Теребулин Сергей Сергеевич Заместитель председателя правления ФСК ЕЭС
4 Урусов Алексей Александрович Директор дирекции экономики и корпоративного планирования «Газпром Нефть»
5 Мирошниченко Евгений Николаевич Руководитель Финансово-экономического центра «Интер РАО»
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