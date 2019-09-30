Дагестан, Чечня и Кабардино-Балкария возглавили рейтинг приверженности ЗОЖ

Агентство «РИА Рейтинг» опубликовало рейтинг регионов по приверженности населения здоровому образу жизни в 2018 году. Первые три места, как и в 2017 году, заняли регионы Кавказа.

Пятерка лидеров:

Дагестан, Чечня, Кабардино-Балкария, Адыгея (в 2017 году — 11-е место) Краснодарский край (4-е).

Последние три места занимают Магаданская область, Еврейская автономная область и Камчатский край. Ранее они также были аутсайдерами.

Москва находится на 31-й строчке (29-я), Московская область — на 26-й (19-я), а Санкт-Петербург — на 45-й (51-я).

Рейтинг составлялся на основе нескольких показателей: доли жителей, которые занимаются физкультурой и спортом; потребления алкоголя и табачных изделий; числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также учитывались смертность от отравления спиртным и доля занятых на работах с вредными и опасными условиями труда.

В России продажи каш, готовых завтраков, соков и чипсов, этикетки которых отсылают к ЗОЖ, в несколько раз превысили средние показатели в этих категориях.

Подробнее — в материале “Ъ” «Здоровый образ спроса».

О прогнозах по продаже товаров здорового питания в 2019 году — в публикации “Ъ” «Покупатели распробовали ЗОЖ».