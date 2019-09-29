30 сентября, понедельник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Путин освободил от НДФЛ матпомощь для студентов

Президент России Владимир Путин подписал закон, освобождающий студентов и аспирантов от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при получении материальной помощи. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон освобождает студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от уплаты налога с матпомощи, выплачиваемой организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в пределах 4 тыс. руб. в год. Закон вступает в силу 1 января 2020 года.

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя