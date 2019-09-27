«Это очень долгий путь»

В начале ноября Минздрав выдаст 510 детям почти 11 тыс. упаковок не зарегистрированных в России лекарств «Фризиум», «Диазепам», «Фенобарбитал» и «Мидазолам». По данным благотворительных фондов, нуждаются в препаратах еще более 2,5 тыс. детей. Однако понятной системы учета пациентов и получения лекарств пока нет. Для создания механизма при Госдуме создана рабочая группа с участием представителей благотворительных организаций, Минздрава, Минпромторга и МВД. Участница рабочей группы юрист фонда «Вера» Анастасия Жданова рассказала “Ъ”, куда нужно будет обращаться родителям, чтобы получить лекарства, и какие недостатки пока имеет система их распространения.

— Представители благотворительных фондов рассказывают, что в регионах родители не понимают, куда им обращаться, чтобы оформить документы для получения незарегистрированных лекарств, а в местных поликлиниках и минздравах не знают, как это делать. Почему возникла такая проблема?

— Это связано с тем, что схема сбора нормативно нигде не прописана, на местах родители, врачи, чиновники часто не понимают, как им действовать. В регионах нет системы учета детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями, а у врачей в поликлиниках нет опыта работы с незарегистрированными препаратами.

— Как решается эта проблема?

— Минздрав готовит подробные письменные разъяснения для региональных ведомств — те их получат на первой неделе октября. Это будет пошаговый универсальный алгоритм. Горячей линии у Минздрава по этому вопросу, видимо, не будет.

— Уже ясно, какая это будет схема?

— Сначала родители обращаются в поликлинику или в другую медицинскую организацию, в которой наблюдается ребенок.

Врач осматривает ребенка, при необходимости назначает дополнительные обследования и направляет его на врачебную комиссию. Врачебная комиссия принимает решение о наличии у ребенка медицинских показаний для назначения не зарегистрированных в России лекарств.

Оригинал или заверенная копия протокола врачебной комиссии с предлагаемой схемой лечения ребенка незарегистрированными препаратами направляется в региональный минздрав, а оттуда — в Минздрав России. Последний шаг — проведение консилиума, на нем принимается окончательное решение о назначении лекарства. Их по всей России могут организовать только четыре федеральных медицинских центра. В итоге этот путь вместе с перевозкой лекарств по регионам занимает два-три месяца.

— Обязательно ли родителям из регионов приезжать в федеральные центры?

— Нет, медицинский консилиум могут провести заочно, документы на него отправляет Минздрав. Но здесь мы сталкиваемся с другой проблемой: в день, работая на пределе, один центр может провести десять федеральных консилиумов. Это замедляет выдачу препаратов. Врачи федеральных центров очень рассчитывают на то, что Минздрав наделит региональные центры правом проводить такие консилиумы.

— “Ъ” направил запросы в минздравы нескольких регионов с вопросом, как сейчас ведут учет пациентов. Из Ярославля пришел ответ, что при обращении в поликлинику по месту жительства родители должны предоставить «рекомендации федеральных клиник или специалистов». Так ли это?

— Это как раз та проблема, с которой мы сталкиваемся, работая с регионами: или нежелание брать на себя ответственность, или незнание. Возможно, в Ярославле нет компетентных врачей, которые имеют опыт работы с такими препаратами. В алгоритме, который мы готовим для регионов, будет прописано, что если врачебная комиссия в регионе не может принять решение, то они должны отправить ребенка в специализированную медицинскую организацию.

— Когда первые дети получат препараты?

— В конце октября или начале ноября незарегистрированные психотропные препараты по всей стране получат 510 детей — это пообещал рабочей группе руководитель департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Алексей Алехин. Потребность в лекарствах у этих детей начали выявлять «вручную» еще в августе: региональные минздравы и врачи из поликлиник сами обзванивали родителей и спрашивали, не нуждается ли их ребенок в незарегистрированном препарате. Это, конечно, далеко не все дети, которые в них нуждаются. По нашим оценкам, около 3 тыс. детей по стране нуждаются в препаратах. Так, в список не попали пациенты из детских домов — там о сборе потребностей либо не знают, либо только сейчас начинают собирать данные.

— Могут ли негосударственные медицинские организации, например хосписы, проводить врачебные комиссии?

— По последним данным, Минздрав согласился принимать протоколы врачебных комиссий от хосписа «Дом с маяком». Но пока не ясно, будет ли принимать протоколы от других частных медицинских организаций.

— В каких количествах будет выдаваться препарат?

— Каждому ребенку лекарства выдадут на год вперед. Так сказал Алексей Алехин на встрече рабочей группы. Это решение многих удивило.

Обычно наркотические и психотропные лекарства выписывают на срок до 15 дней. А тут у одних мам будет сформирован слишком большой запас препаратов — больше 11 тыс. упаковок завезут только на 510 детей, а у других вообще не будет лекарств, по крайней мере какое-то время.





Это может спровоцировать нелегальный оборот.

— Закупки и составление списков дальше продолжатся?

— Да, Минздрав обещает, что закупки продолжатся до тех пор, пока будут выявляться нуждающиеся дети и пока препараты не будут зарегистрированы в России. Ведущие эпилептологи говорят, что мы еще год будем выявлять детей, у которых уже сегодня есть потребность в этих лекарствах.

— Какие есть недостатки в реализуемой схеме ввоза лекарственных препаратов?

— Самый большой дефект реализуемой сегодня схемы обеспечения детей незарегистрированными препаратами — это ввоз только четырех конкретных препаратов (в начале сентября Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 26,1 млн руб. на закупку не зарегистрированных в России психотропных лекарств для детей: 11 270 упаковок «Фризиума», «Диазепама», «Фенобарбитала» и «Мидазолама».— “Ъ”) под конкретных детей, потребность которых уже подтверждена. Даже при невероятных усилиях, которые сейчас все предпринимают, чтобы обеспечить детей незарегистрированными лекарствами, это все равно очень долгий путь.

— Это первый для России опыт ввоза и распространения государством незарегистрированных препаратов?

— Централизованного — да. И это уникальный случай и прорыв: государство, по сути, взяло на себя ответственность за обеспечение детей незарегистрированными лекарствами. Надеюсь, мы обкатаем сейчас ту схему, которая предложена Минздравом.

Елизавета Михальченко; Александр Тихонов, Ярославль