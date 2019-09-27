Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о экспозиции, которую представил ювелир Ильгиз Фазулзянов.

С Ильгизом Фазулзяновым мы познакомились давно, это было уже после триумфа его «Снегирей» на международном конкурсе в Гонконге и до выставки в Кремле. Чести получить персональную выставку в музеях московского Кремля — случай для ныне живущего ювелира уникальный. Это все больше про великие бренды и историческую перспективу, но Ильгиз удостоился чести в 2015 году. Прошла эта выставка триумфально, а меня он пригласил ввести превью для коллекционеров перед открытием экспозиции.

Но вернусь к первому знакомству, хоть даты я не помню, точно помню слова, сказанные художником. Фазулзянова нередко сравнивают с Рене Лаликом, Даже называют «современным Лаликом». Это неудивительно. В творчестве Ильгиза много современных вариаций на тему ар-нуво, а еще больше различных эмальерных техник, как тут не вспомнить Лалика. Так вот Фазулзянов сказал мне по этому поводу: «Когда-то я опирался на произведения таких мастеров, как Лалик, Вевер, Фуке и вообще на французскую школу, но сейчас, полагаю, во многих технологиях я превзошел их». Превзошел! Кому-то такое сравнение себя с самим великим Лаликом может показаться бравадой, даже самолюбованием. Но ничего этого в словах Ильгиза нет. Он говорит о том, что поменялось время, о том, что технологии настолько шагнули вперед, что делать как век назад, было бы странно. 3D-моделирование, лазерная сварка, все просчитать при помощи современных технологий — у художника сейчас куда больше возможностей. Ильгиз ими пользуются на все 100%, а то и 200%.

Но никакими точными расчетами и современными технологиями, никаким совершенным владением ручными декоративными техниками не объяснишь магии, которая окружает украшения Ilgiz F. Вот и новая коллекция «Загадочный Китай», которую Ильгиз представил в середине сентября такая. Тут и карп кои, и крыши пагод, и жадеит, и квадратное кольцо. В этом нет никакой китайщины, все безупречно, тонко, идеально. Ильгиз изучил традиционные для китайского искусства техники — от резьбы по дереву до работы с фарфором и лаковой миниатюры — и применил их в работе с золотом, эмалью и драгоценными камнями. Получились настоящие произведения ювелирного искусства.