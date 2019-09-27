НРА: TWINO – один из лидеров рынка онлайн-кредитования в стране

Согласно данным исследования рынка микрофинансирования в России, проведенным «Национальным Рейтинговым Агентством», международная финтех-группа TWINO входит в Топ-5 по объему выданных займов в стране.

Национальное Рейтинговое Агентство (НРА) представило результаты исследования рынка микрофинансирования по итогам первого полугодия 2019 года.

По данным НРА, по итогам 1-го полугодия группа TWINO, которая работает в России под брендами Езаем и Монеза, профинансировала займы на сумму более 3 млрд рублей. По итогам отчетной даты портфель выданных займов превысил 3,01 млрд рублей.

«По прогнозам экспертов, несмотря на жесткое регулирование сектора, по итогам 2019 года рост рынка микрофинансирования в стране составит около 30%. При этом емкость портфеля может превысить 200 млрд рублей. Столь бурное развитие сектора, в первую очередь, возможно за счет новых клиентов и продуктов, которых может привлечь рынок благодаря снижению процентных ставок. Также компании будут более активно продвигать среднесрочные потребительские займы, которые незначительно уступают по своим характеристикам банковским продуктам. Безусловно, компании будут более активно двигаться в сторону клиентоориентированности и качественного сервиса», – отметил генеральный директор международной финтех-группы TWINO Ашот Торосян.

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