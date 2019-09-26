Теннисист Медведев доволен заключенными партнерскими соглашениями

Российский теннисист Даниил Медведев доволен заключенными партнерскими соглашениями. «Наиболее продолжительные отношения у меня сложились с компанией Tecnifibre, ее ракетками я играю с 18 лет»,— рассказал он в интервью “Ъ”. В марте спортсмен заключил контракт с компанией Lacoste, под чей контроль два года назад перешла Tecnifibre.

«Другой контракт, с BMW, подписанный после US Open, можно назвать моей мечтой, ведь моя первая машина, белая, с тонированными стеклами,— именно этой марки»,— сообщил он. «Что же касается соглашения с Тинькофф-банком, заключенного только что, то это крупнейший онлайн-банк с наибольшим количеством клиентов в мире»,— поделился Даниил Медведев.

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