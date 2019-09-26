Фотографии на надгробиях остались без меры Суд не стал арестовывать активиста по подозрению в организации акции на кладбище

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказал в удовлетворении ходатайства дознавателя, который просил отправить в следственный изолятор активиста «Агит России» Павла Иванкина, подозреваемого в организации акции на Смоленском кладбище: на прошлой неделе неизвестные расклеили на надгробиях фотографии ряда политиков и медийных персон, а полиция возбудила уголовное дело о надругательстве над умершими и местами их захоронения.

Судья отказала в удовлетворении ходатайства дознавателя, который просил избрать меру пресечения в виде ареста для активиста движения «Агит Россия» Павла Иванкина. По версии дознания, неделю назад он с неустановленными лицами разместил на надгробиях на Смоленском лютеранском кладбище фотографии с траурными лентами государственных деятелей и других широко известных людей. Среди них были снимки президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, премьер-министра Дмитрия Медведева, депутата Госдумы Виталия Милонова, бизнесмена, близкого к администрации президента, Евгения Пригожина, сенатора Андрея Клишаса, мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, журналистов телеканала «Россия» Ольги Скабеевой и Евгения Попова, а также рэпера Тимати, недавно вместе с Гуфом выпустившего скандальный клип о Москве.

Уголовное дело о надругательстве над умершими и местами их захоронения (ч. 2 ст. 244 УК РФ, предусматривает до пяти лет лишения свободы) возбудили в полиции Василеостровского района 20 сентября. Сейчас в нем есть один подозреваемый — Павел Иванкин, а также два человека, проходящие в качестве свидетелей. Это активист «Бессрочного протеста» Андрей Жексимбаев и еще один участник движения «Агит Россия» — Григорий Кудрявцев. Как сообщал “Ъ”, несмотря на то что «Агит Россия» уже организовывала схожие по стилистике акции (например, активисты устанавливали картонное надгробие Владимира Путина напротив Исаакиевского собора), свою причастность к событиям на Смоленском кладбище участники движения отрицают.

Меру пресечения для Павла Иванкина должны были избрать еще в понедельник, однако органам дознания потребовалось время, чтобы собрать дополнительные доказательства для обоснования подозрений. Тем не менее на вчерашнем заседании новых доказательств дознаватель предоставить не смог. Прокурор, несмотря на это, ходатайство об избрании меры в виде заключения под стражу поддержал. «Позиция прокуратуры является противоречивой, потому что именно необходимость предоставления новых доказательств стала причиной для переноса заседания, и прежний прокурор ее поддерживал»,— утверждала сторона защиты, напоминая, что, согласно предоставленным свидетельским показаниям, в указанное дознавателем время их подзащитный находился в другом месте и просто не мог стать организатором акции на кладбище.

В качестве альтернативы адвокат и защитник Павла Иванкина просили избрать для него меру в виде домашнего ареста, запрета определенных действий или залога. Однако, отказавшись удовлетворять ходатайство органа дознания, судья не избрала никакой меры для активиста. Позицию дознавателя она назвала необоснованной, поскольку в ней не было конкретных сведений о причастности Павла Иванкина к преступлению.

«Вы что, его сейчас отпустите?» — спрашивал дознаватель у конвоя, готовившегося открыть клетку в зале заседаний. Около 30 человек в коридоре встречали Павла Иванкина аплодисментами.

Марина Царева