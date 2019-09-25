Памфилова выступила за обновление состава горизбиркома Санкт-Петербурга

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова призвала членов избирательной комиссии Санкт-Петербурга уйти в отставку и позволить губернатору и заксобранию сформировать новый состав горизбиркома (ГИП). При этом глава ЦИКа не считает правильным выражать недоверие председателю ГИП Виктору Миненко.

«В принципе все основания для выражения недоверия есть, но я бы не стала это делать»,— прокомментировала госпожа Памфилова инициативу одного из членов ЦИКа (цитата по ТАСС). По ее мнению, смена председателя горизбиркома не повлияет на работу органа в целом. «Одного отправили в отставку, второго, а что поменялось? Посади самого идеального на тот состав комиссии, изменится довольно мало чего»,— добавила она.

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Как отметила главы ЦИКа, необходимо «менять характер работы комиссии, ее состав и методы работы». Поэтому Элла Памфилова считает правильным, «если, по крайней мере, половина членов комиссии, которые уже много лет сидят, суперпрофессионалы… написали заявления об уходе, ушли бы сами, по собственному желанию».

Также председатель ЦИКа сообщила о вмешательстве в муниципальные выборы города ряда депутатов Госдумы и спикера городского парламента. «У нас есть много материалов о неприглядной роли в муниципальной кампании председателя Законодательного собрания Петербурга Вячеслава Макарова и депутатов Госдумы Марченко, Романова и Вострецова, которые осуществляли прямое вмешательство в процесс, часто на подзависимые от них комиссии»,— отметила госпожа Памфилова. Собранные материалы будут направлены в руководство «Единой России».

Напомним, по итогам прошедшего 8 сентября единого дня голосования ЦИК неудовлетворительно оценил работу муниципальных комиссий и горизбиркома Санкт-Петербурга. ЦИК направил в правоохранительные органы разного уровня 173 обращения по избирательным кампаниям города, но так не и получил реакцию на обращения. Всего за время подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге в ЦИК поступило 1177 жалоб и обращений о нарушениях.

Об итогах голосования в Санкт-Петербурге читайте в материале “Ъ” «"Выборы превзошли худшие опасения"».

О том, как ЦИК готовится менять законы о выборах, читайте в материале “Ъ” «Муниципальный фильтр прочистят».