Непротокольно ГАСили

По данным источника “Ъ”,11 сентября горизбирком должен был сверить данные протоколов голосования с информацией, введенной в ГАС «Выборы» по трем районам, чтобы принять решение, засчитывать ли результаты прошедшего там голосования. Проверка уже прошла по четырем другим районам, где выявили нарушения. Однако член петербургского избиркома Ольга Покровская сомневается, что городская комиссия провела все необходимые проверки, и считает прошедшие выборы «прекрасной почвой для работы правоохранительных органов».

Нарушения в ходе голосования, а также при подсчете и пересчете голосов на выборах депутатов муниципальных советов Петербурга были выявлены во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах. В частности, поступала информация о краже бюллетеней с избирательных участков, побегах комиссий, а также заметном изменении итогов после пересчета голосов. Например, кандидат в совет МО Шувалово-Озерки Александр Немеровский при первом подсчете набрал 123 голоса. После повторной процедуры у него их оказалось всего 10, а у команды от власти прибавилось 507 голосов. Кроме того, из УИК №1280 после окончания голосования глава и члены комиссии сбежали с мешками бюллетеней. Они вышли из помещения, сели в машины и уехали в неизвестном направлении.

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Санкт-Петербургский избирком готов признать итоги голосования недействительными, «если адекватной реакции на нарушения со стороны организаторов муниципальных выборов не последует», говорится в сообщения пресс-службы горизбиркома. В поддержку горизбиркома во вторник выступила ЦИК, опубликовав заявление с критикой работы местных избиркомов. В нем, в частности, говорится о том, что в ЦИК поступили многочисленные обращения о нарушениях на муниципальных выборах. Они касались высокого уровня «надомного» голосования, вбросов бюллетеней, удаления наблюдателей с избирательных участков и отстранения членов комиссий, а также игнорирования муниципальными избиркомами жалоб на нарушения в их работе. Особую озабоченность комиссии вызывают факты невведения в ГАС «Выборы» более чем 70 протоколов избиркомов об итогах голосования.

Собеседник “Ъ” в ЦИК сообщил, что число районов, в которых не засчитают результаты выборов, может увеличиться еще на три:

«Сегодня (11 сентября.— “Ъ”) избирком Питера проверит еще в трех местах достоверность жалоб. То, что мы уже видели там, вызывает вопросы. Скорее всего, придется отменять».





Источник “Ъ” отметил, что ЦИК сразу же отреагирует на предложение питерского избиркома по отмене: «Неважно, пришлют его сегодня вечером или завтра утром, будем утверждать. Несмотря на то что организацией выборов занимались муниципальные комиссии, если мы увидим нарушения, то можем результаты отменять как вышестоящая комиссия. Но прежде сами запрашиваем протоколы и сверяем их данные с теми, что есть в системе (ГАС "Выборы".— “Ъ”). По Питеру жалоб было больше всего. И если в других регионах большинство оказывались фейками, то тут примерно половина подтвердилась. Этого хватит (для отмены результатов.— “Ъ”)»,— заверил собеседник “Ъ”.

Однако в пресс-службе санкт-петербургского горизбиркома “Ъ” сказали, что не в курсе проверки. Это подтвердила “Ъ” и член петербургского избиркома с правом решающего голоса Ольга Покровская: «Председатель (горизбиркома.– “Ъ”) говорит какие-то слова, однако ничего не происходит из того, что могло бы меня убедить в том, что работа ведется. Есть прекрасная почва для работы правоохранительных органов — повсеместно происходит фальсификация. Все происходит открыто, но горизбирком в полицию не обращается, вообще ничего не делает».

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мелконьянц, который был также членом общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы VII созыва, заявил “Ъ”, что в избирательных комиссиях Санкт-Петербурга «выявлены сотни грубых нарушений и фальсификаций с широким спектром технологий». «В ряде комиссий допущены такие нарушения, что фактически не представляется возможным установить действительную волю избирателей,— сказал господин Мелконьянц.— Позиция по признанию выборов недействительными в тех районах, где это произошло, абсолютно законная и справедливая». «Говорят и пишут о муниципальных выборах, так как в ряде муниципалитетов идет реально конкурентная борьба, но забывают, что те же комиссии проводили параллельно и губернаторские выборы»,— подчеркнул эксперт «Голоса».

Отметим, в ЦИК РФ ранее говорили, что часть сообщений о нарушениях в ходе Единого дня голосования 8 сентября, опубликованных «Голосом», оказались датированы 2018 годом.

Ангелина Галанина; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург