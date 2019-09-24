В ЦИК не получали ответ от правоохранительных органов на обращения по нарушениям во время выборов в Петербурге

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что комиссия не получила реакцию от правоохранительных органов в Петербурге на обращения по нарушениям во время выборов со стороны избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО).

Как заявила госпожа Памфилова «Российской газете», материалы в органы направлялись неоднократно, но «но пока реакции нет». По ее словам, ситуация с ИКМО «породила беспрецедентное хамство, наглость и преступное пренебрежение законом». В связи с этим в ЦИК подготовили предложение реформировать систему муниципальных выборов.

Ранее стало известно, что ЦИК готовит проект постановления с общей оценкой муниципальной избирательной кампании в Петербурге. Кроме того, Центризбирком направлял в муниципалитет «Озеро Долгое» Приморского района Петербурга своего представителя Александра Кинева, под его контролем бюллетени из МО были доставлены в Горизбирком Петербурга.