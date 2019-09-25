ЦИК: По муниципальным выборам в Петербурге поступило 1177 обращений

За время подготовки и проведения муниципальных выборов в Петербурге в Центризбирком поступило 1177 жалоб и обращений о нарушениях. 173 из них были перенаправлены в правоохранительные органы, но никакого ответа на них от силовиков не поступило. Об этом в ходе подведения итогов единого дня голосования 8 сентября в Петербурге сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

При этом, по ее словам, многие из нарушений на выборах в Петербурге имели место и раньше. «Мы смотрели архив, оказалось, что многие аналогичные проблемы на выборах в Санкт-Петербурге были и 25 лет назад, но не в такой степени, как ныне»,— отметила госпожа Памфилова.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что муниципалитеты официально подвели итоги выборов в Петербурге лишь 24 сентября — спустя больше двух недель после дня голосования. Победу на муниципальных выборах с большим перевесом одержала «Единая Россия», получившая 61,5% от всех муниципальных мандатов.