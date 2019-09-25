Расследованием дела Рыболовлева в Монако займется новый министр юстиции

Князь Монако Альбер II назначил на должность министра юстиции княжества француза Робера Желли, который среди прочего будет курировать расследование по делу российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сообщает AFP.

Предыдущий министр юстиции Лоран Ансельми в июне не продлил мандат французского судьи Эдуарда Левро, который работал в Монако по соглашению между Францией и княжеством и занимался расследованием по делу господина Рыболовлева. Подобное решение господина Ансельми вызвало обеспокоенность по поводу независимости системы правосудия на территории княжества, указывает AFP. Решение принца Альбера II о назначении господина Желли «подтвердило его приверженность независимой и беспристрастной системе правосудия», заявила его пресс-служба.

Дмитрий Рыболовлев был задержан и допрошен в Монако 6 ноября 2018 года. После ночи под стражей в офисе судебной полиции его освободили, однако прокуратура предъявила ему обвинение в коррупции. Бизнесмена подозревают в том, что он с помощью связей в правоохранительных органах незаконно добился судебного преследования швейцарского арт-дилера Ива Бувье, у которого несколько лет назад приобрел предметы искусства по цене, которую счел завышенной.

Подробнее о деле — в публикации “Ъ FM” «Дмитрий Рыболовлев обходит стороной торговлю влиянием».