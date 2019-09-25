В «Алтайвагон» подсел портовый миноритарий

Центр развития портовой инфраструктуры (ЦРПИ), известный в основном своими инвестициями в проекты портов Лавна и Суходол, купил 25% «Алтайвагона», ранее полностью подконтрольного холдингу СДС. «Алтайвагон» с низкой долговой нагрузкой и наличием контрактов на ближайшие годы — хороший актив, отмечают аналитики. Но сомневаются, что заводу удастся легко внедрить на сеть свою инновационную тележку и получить тарифные преференции, хотя интеллектуальная собственность на нее принадлежит ОАО РЖД.

Центр развития портовой инфраструктуры приобрел 25% в ООО «НПК "Алтаймаш"», ранее — «СДС-Маш», владеющем 100% «Алтайвагона», сообщил гендиректор «Алтаймаша» Александр Мирошник. «Алтаймаш» больше не входит в холдинг СДС Михаила Федяева и Владимира Гридина, но прежние собственники остались в составе компании, пояснил он. В «Алтайвагоне» “Ъ” не назвали цену сделки, но подчеркнули, что в отличие от других вагоностроителей у «Алтайвагона» нет долгов.

ЦРПИ, созданный ровно год назад, владеет 24,79% в порте Суходол и 30% в порте Лавна, которые строятся. В обоих проектах также присутствуют структуры СДС и ОАО РЖД. Единственным акционером ЦРПИ является Борис Гутцов. Его телефон 24 сентября не отвечал. Источники “Ъ” связывали ЦРПИ с бизнесом Аркадия и Бориса Ротенбергов. Представитель бизнесменов опровергла “Ъ” любую прямую или косвенную связь между ними и ЦРПИ.

По итогам первого полугодия «Алтайвагон» увеличил выпуск вагонов на 6,8%, до 5 тыс. вагонов, в плане на год — производство 10,6 тыс. единиц. По итогам 2018 года выручка предприятия увеличилась в 1,5 раза, до 28 млрд руб., оно получило 1,25 млрд руб. прибыли против убытка в 349 млн руб. годом ранее.

Значительные надежды «Алтайвагон», ранее выпускавший инновационные вагоны на лицензионной тележке УВЗ, возлагает на тележку собственной разработки. В апреле Владимир Гридин писал главе ОАО РЖД Олегу Белозерову, что «Алтайвагон» разрабатывает две модели полувагона и крытый вагон на этой тележке и просил содействия в получении тарифных преференций на порожний пробег, которые действуют для моделей Объединенной вагонной компании и УВЗ. В «Алтайвагоне» сообщили, что на прошлой неделе сертифицировали все три модели, есть договоренность с операторами о покупке новых вагонов. Хотя рабочий парк близок к профициту, в «Алтайвагоне» считают, что рынок для новой тележки будет обеспечен приростом погрузки, заложенным в долгосрочную программу развития ОАО РЖД до 2025 года.

ОАО РЖД эта тележка выгодна, полагают в «Алтайвагоне», поскольку монополия как владелец интеллектуальных прав на нее получает роялти. При текущем размере преференций на порожний пробег, говорят в «Алтайвагоне», монополия компенсирует недополученные средства за счет роялти в течение двух лет. В ОАО РЖД “Ъ” заявили, что будут «приветствовать появление на рынке новой продукции, удовлетворяющей требованиям клиентов и партнеров».

При развитии собственной тележки компании придется очень много вкладывать в сервис, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, а надежды на предоставление тарифных преференций призрачны с учетом негативной позиции ФАС и невозможности для ОАО РЖД окупить их за счет роялти. В то же время «Алтайвагон» сейчас загружен заказами почти на два года вперед, отмечает аналитик.

Наталья Скорлыгина