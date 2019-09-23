СМИ: Следователи провели обыск в доме, где предположительно убили петербургского скульптора

Сотрудники Следственного комитета Ленобласти провели обыск в одном из коттеджей во Всеволожске, где предположительно было совершено убийство петербургского скульптора и ресторатора Михаила Долгополова, пропавшего в апреле этого года. В жилище были обнаружены окровавленные вещи и пуля от пистолета «ТТ», застрявшая в деревянной стене дома.

По данным «Фонтанки.ру», заказчиком преступления может являться известный петербургский авторитет Юрий Бирюченко, который предположительно нанял троих убийц для того, чтобы ликвидировать Долгополова, задолжавшего ему крупную сумму денег.

В ближайшее время Бирюченко, который в настоящий момент находится за пределами территории РФ, может быть объявлен в федеральный, а затем и международный розыск.