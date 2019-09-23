Строительство развязки на Братьев Кашириных остановят для проведения археологических работ

Исполняющая обязанности мэра Челябинска Наталья Котова поручила остановить строительство дорожной развязки на пересечении улиц Братьев Кашириных и Российской. Она распорядилась привлечь археологов к обследованию выявленного исторического памятника «Культурный слой города XVIII–XIX веков». Об этом в своем telegram-канале сообщил начальник информационного отдела администрации города Владимир Сафонов.

Господин Сафонов подчеркнул, что археологическое обследование стройплощадки не было обязательным. «Если следовать букве закона, такой необходимости не было. Будем надеяться, что ученые найдут что-нибудь интересное»,- написал господин Сафонов.

На проведении археологической экспертизы настаивал краевед Юрий Латышев. По его данным, во время строительства третьей очереди дорожной развязки на улице Братьев Кашириных повреждается выявленный исторический памятник «Культурный слой города XVIII–XIX веков». Госкомитет по охране объектов культурного наследия Челябинской области 16 сентября провел выездную проверку и приказал остановить работы, пока не закончатся археологические изыскания. Однако подрядчики не выполняют предписание. Как написал на своей странице в Facebook Юрий Латышев, утром 23 сентября работы еще продолжались.