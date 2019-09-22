В Екатеринбурге прошел детский крестный ход

В воскресенье, 22 сентября, в Екатеринбурге состоялся детский крестный ход, приуроченный к новому учебному году. Как сообщили в пресс-службе екатеринбургской епархии, в мероприятии приняли участие около 1,3 тыс. человек. Среди них учащиеся с 1-го по 11-й класс, а также педагоги воскресных и церковно-приходских школ.

«Крестный ход был посвящен началу учебного года в церковно-приходских школах Екатеринбургской митрополии»,— уточнили в пресс-службе. Крестный ход возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Участники шествия прошли 8 км — от храма в честь Владимирской иконы на Семи Ключах до Ганиной Ямы. В начале шествия начался дождь, однако к концу пути установилась хорошая погода.

Анастасия Реутова, Екатеринбург