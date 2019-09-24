Каршеринг оживил автолизинг

На фоне падения продаж на российском авторынке доля автолизинга в России все последние годы растет, и потенциал этого роста по-прежнему не исчерпан. Стимулом к росту сегмента становится активное развитие каршеринга, говорят специалисты. Это меняет и структуру сделок. Если ранее основная доля в автолизинге приходилась на коммерческий транспорт — небольшие грузовики и микроавтобусы, то сейчас стали превалировать легковые автомобили среднего класса.

Последние три года рынок автолизинга демонстрирует устойчивый рост: после максимального спада в 2015 году он увеличивается в среднем на 27% в год, говорит Надежда Столярова, менеджер по маркетингу компании Mio Technology в России. Если по итогам 2016 года его объем составлял 128 млрд рублей, то в конце 2017-го он достиг уже 163 млрд, а 2018-м, согласно данным агентства «Эксперт РА», вырос до 208 млрд.

«Если говорить о легковых автомобилях, то не последнюю роль в этом сыграл бум каршеринга, который начал активно развиваться в России именно в 2015 году. Парки каршеринговых компаний в основном состоят из лизинговых автомобилей: если три года назад в Москве было 1500 каршеринговых машин, то по состоянию на июль 2019 года их количество составило более 22 тыс., и эта цифра продолжает расти»,— отмечает госпожа Столярова. В Петербурге рост не столь внушителен, однако сегмент каршеринга также активно развивается.

Падения не ощутили

Андрей Волков, руководитель дирекции продуктового развития и взаимоотношений с поставщиками компании «Балтийский лизинг», говорит: «Мы не ощущаем существенного негативного влияния на рынок автолизинга общего падения продаж легковых автомобилей, наблюдавшегося последние несколько месяцев. Дело в специфике рынка. Да, общая динамика и правда отрицательная, но важную роль в формировании этой статистики играют физлица, а они лизингом в нашей стране, как правило, пользуются очень редко, поскольку к этому не располагает система налогообложения. Мы, наоборот, видим рост заявок на лизинг авто от представителей бизнеса, в этой части растет проникновение лизинга в продажи. Например, по итогам первого полугодия 2019 года в сегменте грузового транспорта (в который также входят и машины категории LCV) объем нового бизнеса "Балтийского лизинга" вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 8,6 млрд рублей (без НДС). По итогам восьми месяцев отчеты еще формируются, но мы предполагаем, что рост также достигнет 15–20%».

Генеральный директор лизинговой компании Carcade Олег Заглядин так объясняет рост автолизинга на фоне падения продаж автомобилей: «Ситуация на авторынке развивается достаточно стандартно для экономической стагнации: продажи автомобилей в целом падают, а их продажи в лизинг растут. Связано это с тем, что текущее падение спроса вызвано проблемами в экономике и снижением покупательной способности населения и компаний. При этом необходимость в автотранспорте никуда не делась, и если автолюбители теоретически могут пересесть на автобус, то компании вынуждены как продолжать эксплуатировать существующий транспорт, так и приобретать новый, но уже используя вместо собственных средств кредитные и лизинговые инструменты».

Виталий Овчинников, гендиректор агрегатора служб эвакуации и техпомощи МЭТР, отмечает: «На фоне падения продаж на российском авторынке, доля автолизинга в России все последние годы растет, и потенциал этого роста по-прежнему не исчерпан. В частности, отдельные автомобильные бренды до трети машин реализуют посредством лизинговых программ».

Дмитрий Мольков, директор департамента финансовых услуг ГК «Автоспеццентр», говорит, что по итогам первого квартала 2019 года сегмент автолизинга увеличился на 28% — за счет госпрограммы льготной аренды, а также развития услуг каршеринга и расширения таксопарков. При этом господин Овчинников указывает на то, что если ориентироваться на статистику за первое полугодие 2019 года по рынку лизинга в целом, он вырос на 9%. «Можно с уверенностью говорить, что автолизинг по-прежнему является крупнейшим розничным сегментом в сфере российского лизинга. И опережающими темпами растет именно лизинг легкового автотранспорта»,— рассуждает эксперт.

Александр Усов, исполнительный директор компании «CTRL Лизинг», считает, что рост рынка автолизинга подталкивает и то, что спрос на личные автомобили стремительно падает, поскольку содержание собственного транспортного средства сегодня становится неоправданно дорогим. «Жителям крупных городов дешевле ездить на такси или брать машину в каршеринг, а это значит, что спрос и, соответственно, рост продаж на рынке авто переходят в b2b-сегмент. Закономерно растут продажи тех автомобилей, которые пользуются популярностью у сервисов такси и каршеринга»,— полагает он.

Потеснить грузовики

Увеличивается и количество арендованных машин в таксопарках, поэтому сегмент лизинга легковых автомобилей демонстрирует устойчивый рост, несмотря на общую тенденцию к замедлению лизингового рынка (связанного с сокращением программ господдержки малого и среднего бизнеса). Такси и каршеринг также повлияли на структуру лизингового портфеля в автосегменте. Увеличилась доля легковых автомобилей среднего класса — Kia Rio, Hyundai Solaris, Renault Kaptur, Skoda Octavia, Nissan Qashkai, отмечает госпожа Столярова. Если рассматривать более дорогие Toyota и Mercedes-Benz, то у них лидируют по спросу седаны Camry и Mercedes Е-класcа. Лидерство по продажам продолжает удерживать Lada, добавляет господин Усов.

Модели отечественного бренда, ставшего участником госпрограммы субсидирования лизинга, становятся все более интересными для клиентов каршеринга, а не только такси. «В то же время существенно упали продажи Nissan, компания отказалась от производства седана эконом-класса Almera в России. Мы видим, как меняются предпочтения. Крупные компании, которые ранее содержали свои автопарки, теперь выбирают аренду автомобилей с экипажем либо становятся корпоративными клиентами таких крупных агрегаторов такси, как "Яндекс.Такси" и Gett, или b2b-направления каршеринга, например, у BelkaCar. Такие сервисы очень перспективны и удобны, поскольку наем водителей и дополнительные расходы (бензин, парковка, страховка, ТО) оператор берет на себя, а клиент платит только за время использование транспортного средства»,— комментирует господин Усов.

«Что касается предпочтений россиян в выборе автомобиля в лизинг, то за последние три года мало что изменилось: по-прежнему лидируют авто сегмента SUV. Среди них наблюдается рост приверженцев транспортных средств с полным приводом — от 55% в 2017 и 2018 годах до 78% в текущем, а также спрос на авто с автоматической коробкой передач — 70%»,— говорит господин Мольков.

Если говорить о тенденциях 2019 года в этой сфере, то в первую очередь необходимо отметить возросшую ценовую конкуренцию. В сегменте лизинга для юридических лиц увеличилась доля сделок по легковым автомобилям в сравнении с грузовиками и коммерческой техникой, указывает господин Овчинников. Больший интерес к лизингу стали проявлять физические лица. «Последнее связано не только с финансовыми выгодами при получении в лизинг автомобилей некоторых классов, но и с появлением новых инструментов — например, таких как продажа автомобилей по подписке, которую можно назвать своеобразной формой лизинга, но пропагандируется она как модное прогрессивное новшество»,— отмечает эксперт.

Опора рынка

Дмитрий Мольков говорит, что к числу основных игроков рынка лизинга по текущему портфелю относятся ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (925 млрд рублей), АО «Сбербанк Лизинг» (609 млрд), АО «ВТБ Лизинг» (575 млрд), АО «ВЭБ-лизинг» (374 млрд) и ПАО «Трансфин-М» (290 млрд), а также новая компания, специализирующаяся конкретно на транспортном лизинге,— «Газпром-лизинг». Сейчас в долгосрочную аренду можно взять легковые и грузовые автомобили, автобусы, спецтехнику, например, для выполнения дорожно-строительных работ.

Александр Багрецов, руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы компаний SRG, к крупным игрокам также относит «Газпромбанк Лизинг», «Альфу Лизинг», «Балтийский лизинг», «РЕСО-Лизинг» и «ЮниКредит Лизинг».

К числу лидеров рынка автолизинга относится и ЛК «Европлан», добавляет госпожа Столярова: за первые шесть месяцев 2019 года компания заключила 18 тыс. договоров против 15 тыс. в прошлом году. «А самый динамичный рост демонстрирует ЛК Major Profi — за счет сотрудничества с каршерингом "Яндекс.Драйв", стартовавшим в прошлом году и сразу обогнавшим по количеству автомобилей своего ближайшего конкурента "Делимобиль" (9000 и 5900 автомобилей соответственно)»,— рассказывает маркетолог.

Что касается лизинга для физлиц, то его объем по-прежнему остается невысоким — не больше 1% от общего объема рынка. Отчасти это связано с тем, что в сознании потребителя понятие «лизинг» ассоциируется исключительно с деятельностью компаний, отчасти с тем, что покупатели предпочитают иметь автомобиль в собственности (пусть даже в залоге у банка) и не готовы менять его каждые два-три года. «Поэтому лизинговые компании не спешат развивать это направление, хотя некоторые — к примеру, уже упомянутый "Европлан" — готовы предложить лизинговые автомобили не только предпринимателями, но и физическим лицам»,— поясняет госпожа Столярова.

Господин Мольков указывает, что по условиям госпрограммы льготного лизинга можно получить 10% субсидии от стоимости автомобиля как физическому, так и юридическому лицу. «Максимальный размер субсидий — 500 тыс. рублей на один автомобиль и 10 млн для одного лизингополучателя»,— говорит он.

Некоторые игроки опасаются, что в будущем рост рынка автолизинга может замедлиться. Иван Корытник, операционный директор Get Car, прогнозирует: «В этом году рынок могут ждать сложности в связи с сокращением государственной поддержки лизинга. Крупные лизинговые компании будут вынуждены отреагировать на этот вызов корректированием своей ценовой политики в сторону понижения».

Разные дороги

Господин Заглядин отмечает и такой момент: на рынке автолизинга существуют два сегмента, ведущие себя по-разному. Первый — это легковые автомобили и легкий коммерческий транспорт, второй — грузовой коммерческий транспорт. «Сегмент грузовиков за семь месяцев этого года, по нашим оценкам, упал примерно на 4%, так как сильно зависит от крупных инфраструктурных проектов, под которые закупаются или обновляются автопарки, а также от программ государственного субсидирования лизинга»,— говорит он. В этом году первоначально выделенные на госсубсидии средства закончились еще в первом квартале, однако благодаря выделению правительством дополнительных средств летом падение было отыграно, и, вероятно, к концу года этот сегмент покажет даже небольшой рост. «Лизинг легкого коммерческого транспорта растет в основном в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших миллионниках, а лизинг грузовиков более распределен по регионам. В крупных городах объем пассажирских перевозок велик, а требования к транспорту более жесткие, что и заставляет перевозчиков постоянно обновлять автопарк. Грузовой транспорт чаще берется в лизинг компаниями, привязанными к своим производственным и строительным площадкам»,— поясняет эксперт.

Олег Привалов