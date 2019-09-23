Балеты во сне и наяву

В «Крокус Сити Холле» состоялась московская премьера мультимедийного шоу Дианы Вишневой «Сны спящей красавицы», которому предстоит большое турне по городам России и остального мира. В «Сны» погрузилась Татьяна Кузнецова.

Диана Вишнева, главная балетная поборница современности, выпустила рекордное в России число премьер, поработав почти со всеми значимыми авторами. «Сны спящей красавицы» — очередной амбициозный проект, рассчитанный на мировой прокат. Идея простая и одновременно грандиозная: представить сны принцессы Авроры, мучившие ее целое столетие. Для создания двухчасового шоу с единственной героиней, в котором ее главными партнерами окажутся виртуальные двойники, была ангажирована международная команда знаменитостей: дизайнер Тобиас Греммлер, художник по костюмам Барт Хесс, художник по свету Лорен Форт и пионер электронной музыки Тайс Де Влигер (De Noisia), не допустивший и намека на Чайковского. Словенский хореограф Эдвард Клюг был призван связать мир виртуальный и реальный.

Над шоу соавторы трудились год, и, похоже, процесс этот оказался нелегким. В интервью Дианы Вишневой звучат отголоски творческих дебатов: «Аватаров же придумал не хореограф, их придумал Тобиас Греммлер. Визуальный ряд тоже сделал другой человек, а хореограф должен был его адаптировать». Технические задачи явно доставили больше проблем, чем ожидалось: «Все традиционно упирается в хореографа, но он же не может отвечать за техническую часть. Те, кто делает техническую часть, должны быть людьми театральными, а они не театральные, поэтому трудно было придумать, как создать слаженное действие, найти эту линию». Вообще-то «линию» мог бы обеспечить толковый сценарий, но либреттиста в команде не было, а потому «Сны» оказались поистине бессвязными: про что они и к чему привели Аврору, понять совершенно невозможно. Впрочем, старомодная драматургия явно не заботила вдохновительницу проекта, устремившую высокотехнологичный «взгляд в будущее».

Точнее, в недалекое прошлое. Кому, как не Диане Вишневой, работавшей с Эдуаром Локом, знать, что этот компьютерный фанат населял видеодвойниками свои спектакли еще лет 17 назад и что прыжки в виртуальную реальность и обратно на сцену хореографы используют с прошлого века. Однако все детали мультимедийных постановок они обычно продумывают сами, а не подгоняют хореографию под видеоряд титулованных соавторов. В проекте же Дианы Вишневой буйные дизайнерские фантазии уничтожают робкую балетмейстерскую мысль. Равно как и ее интерпретатора: маленькую фигурку балерины в телесном комбинезоне с датчиками на всех суставах буквально топят гуляющие по заднику космогонические вихри и океаны. На экране зловеще колышется поле тонких бордовых дамских рук; качает шеей чудище с тремя мордами в виде набрякших бутонов с клыкастыми тычинками; плывут и танцуют аватары-манекены — гигантские, целлулоидные, лысые, сине-алые, как человек-паук.

А на сцене Диана Вишнева прикладывает руки к голове, намекая, что вся эта вакханалия разрывает ей череп, беспомощно отстраняет рукой видения и проводит согнутыми ногами большие ронды, сокращая стопу «утюжком», поскольку лексика объявлена «современной». Виртуальные чудища часто вторят ее движениям — к невыгоде живой балерины: у аватаров и амплитуда шире, и компьютерные тела гибче. В целом же партия современной Авроры кажется довольно бессмысленным тестом на выносливость: хотя Диана Вишнева почти не уходит со сцены, те па и пассы, которые она проделывает, выглядят совсем не эффектно — будто хореограф задался целью сохранить силы протагонистки на весь марафон. Особенно он щадит балерину во втором акте, в котором переодетая в бриллиантовый комбинезон Аврора преимущественно ходит из кулисы в кулису или лежит, вытянувшись бездыханным телом, на руках мужского кордебалета.

Эти восемь мужчин в платьях до полу, вооруженные бамбуковыми палками, играют в шоу функционально-декоративную роль. Но и Принцу (отличный танцовщик Марейн Радемакер) отведена партия не богаче: поддержать балерину в длинном, но простеньком адажио в первом акте и поцеловать во втором, после чего тихо исчезнуть за кулисами. В виртуальных фантазмах Авроры он не участвует, да и в реальной ее жизни тоже. Свадьбы не будет: после судьбоносного поцелуя принцесса отправляется на свое прозрачное ложе, с которого поднялась в начале представления. Возможно, для того, чтобы доспать на нем следующую серию шоу в случае успеха мирового турне «Снов спящей красавицы».