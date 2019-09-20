Москвичей удивила «химчистка» реки

В соцсетях обсуждают видео, на котором сотрудники коммунальных служб поливают Москву-реку из мойки высокого давления. В сообществе «Синие ведерки» опубликовано ролик, на котором мужчина, стоя на борту небольшого катера, распыляет в реку некую жидкость. Эти действия привели пользователей в недоумение. В комментариях начали шутить, что теперь, когда Москва покрыта тротуарной плиткой, бюджет можно тратить на «мытье» реки.

Смысл этой процедуры “Ъ FM” объяснили в Мосводостоке: согласно официальному комментарию, служба таким образом локализует и удаляет нефтепродукты с поверхности реки.

Специальный флот ГУП «Мосводосток» ежедневно обследует 67 км Москвы-реки — от Карамышевской плотины до Бесединского моста и при необходимости убирает плавающие мусор и нефтепродукты с ее акватории. Независимо от характера разлива нефтесодержащих веществ, первые меры по ликвидации направлены на локализацию пятен во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади загрязнения. При обнаружении пленки нефтепродукта пятно обрабатывается нефтеразлагающим биосорбентом Hydrobreak. Он имеет соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение и безвреден как для людей, так и для окружающей среды, поскольку не содержит в своем составе химических веществ. Перед применением указанный биосорбент смешивается с водой, после чего им наполняется аппарат высокого давления Karcher, и специалисты приступают к работам. Данная технология используется на протяжении 15 лет.

Подобный способ очистки сточных вод использовался в Советском Союзе с середины прошлого века, говорит редактор портала «Отходы.ру» Алексей Масленников: «Суть в том, что по воде плывет нефтяная пленка. Вещества притягивают эту пленку к себе и таким образом агломерируются. После все это собирают. Поэтому беспокоиться не стоит. По крайней мере, это лучше, чем если бы там плавала пленка».

В прошлом недоумение у жителей столицы вызвали городские службы, поливающие дороги водой во время сильных ливней. Оказалось, что таким образом коммунальщики заботились о сохранности асфальта. Вред мог быть причинен веществами, выпадающими на дороги вместе с дождевой водой.

Кирилл Абакумов