Москвичей удивила «химчистка» реки

В соцсетях обсуждают видео, на котором сотрудники коммунальных служб поливают Москву-реку из мойки высокого давления. В сообществе «Синие ведерки» опубликовано ролик, на котором мужчина, стоя на борту небольшого катера, распыляет в реку некую жидкость. Эти действия привели пользователей в недоумение. В комментариях начали шутить, что теперь, когда Москва покрыта тротуарной плиткой, бюджет можно тратить на «мытье» реки.
Смысл этой процедуры “Ъ FM” объяснили в Мосводостоке: согласно официальному комментарию, служба таким образом локализует и удаляет нефтепродукты с поверхности реки.
Специальный флот ГУП «Мосводосток» ежедневно обследует 67 км Москвы-реки — от Карамышевской плотины до Бесединского моста и при необходимости убирает плавающие мусор и нефтепродукты с ее акватории. Независимо от характера разлива нефтесодержащих веществ, первые меры по ликвидации направлены на локализацию пятен во избежание распространения дальнейшего загрязнения новых участков и уменьшения площади загрязнения. При обнаружении пленки нефтепродукта пятно обрабатывается нефтеразлагающим биосорбентом Hydrobreak. Он имеет соответствующее санитарно-эпидемиологическое заключение и безвреден как для людей, так и для окружающей среды, поскольку не содержит в своем составе химических веществ. Перед применением указанный биосорбент смешивается с водой, после чего им наполняется аппарат высокого давления Karcher, и специалисты приступают к работам. Данная технология используется на протяжении 15 лет.
Подобный способ очистки сточных вод использовался в Советском Союзе с середины прошлого века, говорит редактор портала «Отходы.ру» Алексей Масленников: «Суть в том, что по воде плывет нефтяная пленка. Вещества притягивают эту пленку к себе и таким образом агломерируются. После все это собирают. Поэтому беспокоиться не стоит. По крайней мере, это лучше, чем если бы там плавала пленка».
В прошлом недоумение у жителей столицы вызвали городские службы, поливающие дороги водой во время сильных ливней. Оказалось, что таким образом коммунальщики заботились о сохранности асфальта. Вред мог быть причинен веществами, выпадающими на дороги вместе с дождевой водой.
Теплоход Radisson врезался в набережную напротив Кремля. Инцидент произошел в воскресенье вечером. Пассажирское судно «Бьюти» задело носом гранитный причал. На его борту, по неподтвержденной информации, находились около ста человек. На палубах разбилась посуда, никто из пассажиров не пострадал. После этого теплоход продолжил движение и самостоятельно добрался до конечной точки маршрута.
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