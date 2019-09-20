В Смольном намерены предоставить преференции компаниям, инвестирующим в хостелы

Комитет имущественных отношений Петербурга совместно с НП «Лига хостелов» проводит работу по оказанию содействия в переводе жилого помещения в нежилое 308 средств размещения на 3 тыс. номеров. Напомним, что в связи с изменениями в Жилищном законодательстве с 1 октября в Петербурге не смогут работать 44 хостела на 770 номеров.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, с момента внесения изменений в законодательство из городского имущества под создание хостелов по договорам аренды было передано 18 нежилых помещений. Согласно договору, арендаторы обязаны создать объект размещения в течение года. В случае неисполнения этого условия соглашение будет расторгнуто. До конца текущего года должны состоятся торги еще по четырем адресам для создания хостелов.

В настоящий момент в Петербурге работают в общей сложности 1467 коллективных средств размещения, среди которых 854 объектов без звезд — хостелы, мини-отели и апарт-отели.