Вкладчики «Золотого запаса» обратились в МВД России

В МВД России направлено коллективное обращение инвесторов уфимской онлайн-платформы «Золотой запас», которые по договору займов передавали одноименному ООО свои средства в помещении отделений рухнувшего Роскомснаббанка и не дождались выплат.

Письмо, копия которого есть в распоряжении "Ъ-Уфа", адресовано начальнику главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции Андрею Курносенко.

Инвесторы «Золотого запаса» сообщают, что из-за неисполнения обязательств пострадавшими себя считают более 5 тыс. жителей Башкирии — Уфы, Салавата, Ишимбая, Туймазов, Стерлитамака, большая часть которых — пожилые люди, бывшие клиенты Роскомснаббанка.

Займодавцы приходили в отделения Роскомснаббанка продлевать или вносить вклады, а сотрудники банка, отмечается в обращении, предлагали им воспользоваться услугами более доходного финансового инструмента — онлайн-платформы «Золотой запас», которая гарантирует выплату 16% в год. Сотрудники онлайн-платформы находились там же, в отделениях банков.

Вкладчики заключали договоры займа с шестью компаниями — ООО «Новация», «Парк-Сити», «Тихая гавань», «Дарс», «Форум», «Центр комплексных решений». ООО «Золотой запас» упоминалось в договоре как владелец онлайн-площадки, который не является третьей стороной.

«По факту оказалось, что среднесписочная численность таких ООО составляет всего один-два сотрудника, а среднегодовая прибыль находится в диапазоне от 10 тыс. до 20 тыс. руб.»,— отмечается в обращении.

В марте, когда у Роскомснаббанка была отозвана лицензия, в «Золотом запасе» заявили о сложном финансовом положении, но публично от исполнения обязательств не отказывались. Руководство организации сообщало в СМИ, что задолженность перед вкладчиками будет реструктуризирована. Клиентам предлагалось подписать договоры залога, по которым им всем в залог передается один и тот же участок сельхозназначения, площадью более 500 тыс. кв. м, в поселке Русский Юрмаш. «Нам сказали, что стоимость участка около 2 млрд руб., и этого достаточно, чтобы компенсировать все наши взносы»,— сообщил "Ъ-Уфа" один из инвесторов «Золотого запаса».

Вкладчики обеспокоены, что в конце августа в арбитражный суд Башкирии к ООО «Золотой запас», а также ко всем семи компаниям-заемщикам были направлены иски о взыскании суммарно 2,6 млрд руб. Как сложилась задолженность, в материалах дела пока не уточняется. «Это примерно соответствует сумме задолженности перед всеми клиентами "Золотого запаса"»,— отмечено в обращении.

Заявитель указывают, что хотя власти Башкирии обещали держать процесс выплат под контролем, выплаты производятся лишь «незначительными суммами» по договорам, обязательства по которым наступили еще в апреле. Руководство компаний не идет на контакт с заимодавцами и отказывается раскрывать активы под предлогом коммерческой тайны. Директора периодически сменяются: найти и застать их на рабочем месте вкладчики не могут, отмечается в обращении.

Заявители просят МВД РФ расследовать в том числе аффилированность «Золотого запаса» с владельцами Роскомснаббанка (принадлежал членам семьи председателя правления, депутата Курултая Флюра Галлямова) и возбудить уголовное дело по факту «завладения» их средствами.

Некоторые офисы «Золотого запаса» по Башкирии уже закрываются, претензии предлагают адресовать в офис в Уфе, отметил один из инвесторов компании.

Руководитель компании «Золотой запас» Ильдар Суюшев сообщил, что платформа выступала агентом на основании договоров с коммерческими организациями. При этом денежные средства на счет «Золотого запаса» не поступали, а переводились напрямую на расчетный счет организации заемщика, пояснил он. По его словам, вкладчикам разъяснялось, что им предлагается сделать не вклад, а инвестировать в коммерческий проект, а также, что это связано с риском неполучения дохода. Как сообщил господин Суюшев, из 25 организаций только по шести компаниям наблюдаются задержки по обязательствам. «На основе пожеланий инвесторов был разработан план реструктуризации, который подразумевает обеспечительные меры путем предоставления залогов до момента погашения по обязательствам», — прокомментировал он.

Председатель движения вкладчиков «Золотого запаса» Сергей Гладышев сообщил, что обращение в МВД подписало всего несколько вкладчиков. По мнению остальных, признаков финансовой пирамиды в деятельности «золотого запаса» нет, поэтому ситуацию они намерены разрешать «в русле судебных взысканий». Как отметил господин Гладышев, Ленинский райсуд Уфы уже взыскал с организаций просрочку и принял решение о расторжении нескольких контрактов с вкладчиками.

Влада Шипилова, Наталья Павлова