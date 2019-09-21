«Спартак» перешел на самопоражение

В первом матче десятого тура чемпионата России по футболу «Уфа» на своем поле, ни разу не попав в створ ворот, победила отметившийся автоголом «Спартак» — 1:0. Таким образом, красно-белые, которые после седьмого тура входили в лидирующую группу, впервые с 2015 года потерпели в чемпионате России третье поражение подряд и откатились в турнирной таблице на седьмое место.

«Спартак» лихорадит, и его результаты — яркое тому подтверждение. Через три недели после июльского поражения от «Тамбова» последовала августовская победа над ЦСКА, а еще месяц спустя — недавний домашний проигрыш «Уралу». В пассиве москвичей и безоговорочная неудача в противостоянии с португальской «Брагой» на стадии play-off Лиги Европы. Красно-белая общественность задается вопросами по поводу эффективности летней трансферной компании, проведенной под руководством нового генерального директора Томаса Цорна, и целесообразности пребывания на своем посту главного тренера Олега Кононова. А клуб пока отвечает на критику открытой тренировкой, состоявшейся в минувшее воскресенье на поле домашнего стадиона в Тушино.

Тем временем выезд в Уфу не обещал «Спартаку» легкой жизни. Команда под руководством главного тренера Вадима Евсеева, конечно, тоже не отличается стабильностью, но в августе в двух турах подряд она обыграла дома «Ростов» и «Зенит», которые сейчас входят в лидирующую тройку.

Да и статистика предыдущих выступлений в Уфе «Спартак» не обнадеживала: лишь две победы при двух поражениях и одной ничьей. С таким багажом, да еще без ведущего защитника и капитана Георгия Джикии, которому Кононов был вынужден дать отдохнуть из-за мышечного переутомления, испытывать стопроцентную уверенность в победе могли лишь большие оптимисты.

Илья Кутепов, заменивший Джикию, появился в основном составе впервые в этом сезоне и уже на первой минуте получил бутсой по голове от своего бывшего одноклубника Вячеслава Кротова, перешедшего в «Уфу» из «Спартака» четыре года назад. Как вскоре выяснилось, это стало для обороны гостей плохим предзнаменованием. На 13-й минуте все тот же Кротов прострелил с правого фланга вдоль линии вратарской площади, к дальней штанге устремился люксембургский легионер хозяев Оливье Тилль, и спартаковский защитник Николай Рассказов, пытавшийся прервать передачу, без шансов для вратаря Александра Максименко вонзил мяч в сетку своих ворот. На лице Вадима Евсеева при этом читалось искреннее удивление.

Через четверть часа у Николая Рассказова были прекрасные шансы оформить дубль, однако от второй результативной срезки в свои ворота его спасла штанга.

«Спартак» больше владел мячом, старался, бежал вперед, но по большому счету ничего опасного не создавал. Лишь после того, как в середине второго тайма недавний новобранец чех Алекс Крал в середине поля заменил Аяза Гулиева, а Джордан Ларссон в атаке вышел вместо Эсекьеля Понсе, у вратаря уфимцев Александра Беленова дважды возникли поводы для волнения.

Впрочем, до результативной атаки «Спартака» дело так и не дошло. Гости смотрелись бледно и незатейливо. Творчества и умения создавать в их действиях практически не просматривалось. Потерялись даже Зелимхан Бакаев и Андре Шюррле, которые тащили одноклубников в августе. А в компенсированное время «Спартаку» еще и элементарно не хватило везения, поскольку Лоренсо Мельгарехо с пары метров от линии ворот пнул мяч прямо в руки Беленову. В итоге красно-белые впервые с 2015 года потерпели в чемпионате России три поражения подряд (с учетом Лиги Европы — четыре). И, набрав те же 14 очков, что и «Уфа», которая за весь матч ни разу не попала в створ ворот, пропустили ее вперед по дополнительным показателям.

Впрочем, никаких изменений на тренерском мостике «Спартака» пока вроде бы не ожидается. Судя по всему, основной владелец клуба Леонид Федун, который недавно заявил, что Кононов останется на своем месте «минимум до декабря», намерен сдержать свое обещание. Ну а тому остается лишь трудиться с верой в лучшее. «Сейчас черная полоса. При соответствующей работе, вере в себя будут успехи и победы. И "Спартак" будет на том месте, на которое рассчитывает»,— заявил Олег Кононов в эфире «Матч Премьер», не пояснив, правда, что это за место.

Евгений Федяков