Суд обязал «Рубин» заплатить «Кубани» более €100 тысяч за переход футболиста

Арбитражный суд Татарстана взыскал с муниципального автономного учреждения «Футбольный клуб “Рубин”» €100 тыс. основного долга и €18,5 тыс. неустойки в пользу непубличного акционерного общества «Футбольный клуб “Кубань”». Ранее истец обратилась в суд, требуя €137 тыс. за трансфер футболиста Игоря Коновалова, перешедшего из «Кубани»в «Рубин» в 2018 году.

Как ранее рассказал “Ъ” представитель «Кубани» в суде Андрей Комар, сумма сделки составляла €400 тыс., «Рубин» по ней выплатил только €300 тыс.

В течение месяца «Рубин» может обжаловать решение в суде апелляционной инстанции.

Напомним, МАУ «Футбольный клуб “Рубин”»в феврале 2018 года было преобразовано в ООО «Футбольный клуб “Рубин”». В ООО перешли сотрудники и игроки клуба, оформленные в МАУ.

В декабре 2018 года Арбитражный суд Краснодарского края признал НАО «Футбольный клуб “Кубань”» банкротом. Общая сумма требований к «Кубани», в том числе, по зарплате игрокам, превышает 1,5 млрд руб.

Игорь Коновалов в сезоне 2018/2019 в Чемпионате России по футболу в составе «Рубина» провел 27 игр, в которых забил один гол. В этом году на счету футболиста 9 игр за казанцев.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"