Кассы пустеют

Российские билетные операторы планируют сокращать офлайновые сети продаж. «Кассир.ру» готовится закрыть до 10% точек продаж за полгода, похожие планы у Ticketland. Несмотря на это, компании продолжают выходить в новые регионы: хотя многие точки действительно становятся нерентабельными на фоне роста онлайн-продаж, сам по себе рынок развлечений в регионах оживляется, в том числе за счет наследия чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) и государственных дотаций на культуру.

«Кассир.ру» планирует оптимизировать около 5–10% собственных точек продаж в течение полугода, рассказал “Ъ” основатель и гендиректор компании Евгений Финкельштейн. По его словам, сейчас у «Кассир.ру» около 300 собственных точек, в которых работают около 700 человек, а также более 100 точек партнерской сети по России. «Офлайн-кассы постепенно теряют объемы продаж, люди все больше переходят в интернет. Это будет только точечное закрытие касс, которые не показывают роста продаж»,— поясняет он. Доля офлайн-продаж все еще довольно значительна, оценивает господин Финкельштейн: около 30% в целом по стране, хотя в Москве уже меньше 10%.

1,8 миллиарда долларов достигнет рынок продажи билетов на мероприятия в России по итогам 2019 года (прогноз Statista)

Одновременно «Кассир.ру» планирует географическую экспансию. С начала 2019 года число регионов, где у компании есть собственный офис, выросло на 40%, до 35, а до конца 2020 года она выйдет еще примерно в десять новых, в том числе на Дальнем Востоке, в Сибири и Центральной России, уточняет исполнительный директор «Кассир.ру» Денис Вайнштейн. Билетный рынок в регионах вырастет по итогам 2019 года за счет мероприятий на стадионах, построенных к ЧМ-2018 и общего роста музыкальной индустрии, ожидают в компании. Оборот «Кассир.ру» за 2018 год, по собственным данным компании, превысил 11 млрд руб.

У другого крупного оператора Ticketland (принадлежит МТС) похожие планы. За последние два года количество офлайн-точек оператора уже сократилось примерно на 20–25%, до 65–70, говорит гендиректор Ticketland Виталий Виноградов. «В ближайшие годы мы продолжим постепенно сокращать сеть, пока конкретных планов нет — смотрим на рентабельность каждой конкретной точки»,— уточняет он.

Ticketland также планирует региональную экспансию за счет развития продаж в салонах МТС. По словам Виталия Виноградова, в ближайшие два года такие продажи планируется начать во всех городах-миллионниках и некоторых городах с населением более 500 тыс. человек, пока же 95% выручки компании составляют продажи в Москве. При этом господин Виноградов сомневается, что на рынок развлечений повлияют концерты на построенных стадионах, которые «проводятся довольно редко». Гораздо более значимый фактор — ежегодный рост примерно на 10–15% государственных дотаций на развлекательные мероприятия, указывает он.

Доля онлайн-продаж стабильно растет, но показатели в регионах заметно отличаются, подтверждает коммерческий директор билетной системы Radario Дарья Бедная: если в Москве и Санкт-Петербурге доля электронных билетов действительно может в некоторых сегментах достигать 80–90%, то в среднем по России по итогам 2018 года составляет около 50%, а, например, на Северном Кавказе онлайн-продаж нет у 99% площадок. «Однако если еще пару лет назад мы утверждали, что продажи в кассах исчезнут как класс, то сегодня следует признать, что какой-то процент офлайна останется несмотря ни на что. Это связано в первую очередь с привычкой людей. Также кассы точно будут жить в регионах с развитым туризмом»,— прогнозирует она. При этом, хотя музыкальная индустрия находится на подъеме, что особенно касается нишевых и молодежных направлений, рынок развлечений в целом переживает стагнацию в связи с общей экономической ситуацией, подчеркивает она. Объем российского концертного рынка в долларовом выражении лишь к 2023 году отыграет падение и превысит уровень 2014 года, достигнув $598 млн, оценивали ранее в PwC.

Валерия Лебедева