Группа «Самолет» инвестировала 100 млн руб. в совместное предприятие с тюменским агентством «Этажи»

Девелоперская группа «Самолет» инвестировала 100 млн руб. в совместное предприятие с тюменским агентством недвижимости «Этажи», сообщил представитель девелопера. Совместное предприятие работает над онлайн-сервисом «Скор», который займется ускоренными сделками с вторичным жильем.

Предполагается, что девелопер за 72 часа будет выкупать квартиры, а потом реализует их на совместной с «Этажами» платформе. «Этажи» со своей стороны внесут в проект технологические разработки: сервис позволит дистанционно оценивать объекты недвижимости и делать предложения по их покупке или продаже.

По данным «Самолета», к 2025 году рынок вторичной недвижимости достигнет 20 трлн руб., из них 2 трлн руб. придутся на ускоренный выкуп жилья. «Скор» надеется занять 20% от объема последнего сегмента. Пилотный проект будет реализовываться в Тюмени, а в 2020 году сервис выйдет на федеральный уровень.

В июле издание Ura.ru сообщало о том, что «Самолет» пытался купить «Этажи» за 4 млрд руб., но сделка не состоялась.

Елизавета Макарова