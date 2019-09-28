Сегодня исполняется 55 лет владельцу инвестиционного холдинга Finstar Олегу Бойко

Его поздравляет редакционный директор журнала Forbes Николай Усков:

— Дорогой Олег! Однажды одним из главных факторов своего успеха ты назвал «внутреннего дятла», под которым ты понимаешь постоянную потребность мотивировать себя, «долбить в одну точку» и в конце концов добиваться успеха. Глядя на твою удивительную жизнь, понимаешь, что внутри тебя не дятел, а какой-то мощный перфоратор, при этом с чувством юмора, с совершенно детским любопытством и недюжинной жаждой жизни, открытий, приключений. Твоя сила духа — пример для всех, кто тебя знает. Я поздравляю тебя с днем рождения и желаю выйти на новый уровень игры бодрым, азартным и счастливым.

29 сентября исполняется 46 лет генеральному директору АО СУЭК Владимиру Рашевскому

Его поздравляет губернатор Мурманской области Андрей Чибис:

— Уважаемый Владимир Валерьевич, с днем рождения! Ваша энергия, системность и целеустремленность позволили уже добиться огромного результата, СУЭК сегодня — один из ключевых партнеров Мурманской области, на территории которой реализуются масштабные инвестиционные проекты, и вы стали надежным соратником в развитии региона. Уверен, что впереди вас ждут новые победы и яркие проекты! Желаю, чтобы работа всегда приносила удовлетворение, чтобы движение вперед ни на минуту не останавливалось, чтобы близкие понимали и радовали!

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