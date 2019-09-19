Венесуэла предложила США восстановить дипломатические связи

Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес предложила президенту США Дональду Трампу начать процесс восстановления дипломатических отношений между странами. Она добавила, что после провальной попытки свергнуть действующего президента Венесуэлы у США «есть только один путь — дипломатическое общение и переговоры».

«Единственное, чего мы ожидаем от правительства Соединенных Штатов,— восстановление дипломатических каналов и диалог с правительством президента Николаса Мадуро»,— сказала госпожа Родригес (цитата по Национальному телевидению Венесуэлы).

Напомним, в январе лидер оппозиционеров Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным господина Мадуро.

О развитии ситуации в Венесуэле читайте в публикации “Ъ” «На Николаса Мадуро давят словами и санкциями».