Сообщество «Парки и скверы» вышло из группы по опросу о храме Святой Екатерины

Сообщество «Парки и скверы Екатеринбурга» вышло из рабочей группы по опросу о выборе места строительства храма Святой Екатерины, говорится в заявлении сообщества. По словам общественников, нет никаких оснований верить результатам опроса.

«Мы почти на 100% уверены, что опрос по площадкам для строительства храма, запланированный на октябрь, не покажет реальных настроений. И поэтому отказываемся участвовать в организации этого мероприятия»,— говорится в сообщении. Мы несколько раз пытались поднять на рабочей группе вопросы о том, на каком основании в итоговый список для голосования добавляют и удаляют площадки. Мы пытались выяснить и уточнить саму процедуру опроса. Однако ни мэр Александр Высокинский, ни гордума, ни чиновники администрации города не смогли дать никаких ответов, рассказали общественники. По их словам, сообщество будет наблюдать за процессом выбора площадки для строительства.

Опрос о месте строительства храма планируется провести 13 октября. В опрос включат три территории: пересечение улиц Фурманова—Белинского, место бывшего приборостроительного завода на Горького, 17 и участок за Макаровским мостом.

Изначально храм Святой Екатерины планировалось построить в сквере у театра драмы. После установки забора вокруг предполагаемой стройплощадки, в сквере начались массовые протесты, которые продолжались с 13 по 16 мая. За это время были задержаны около 100 человек. Опрос по выбору места было решено провести после того, как на ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин. 8 августа спонсоры строительства (РМК и УГМК) и Екатеринбургская епархия отказались от планов строительства храма на этом месте, а забор демонтировали.

Подробнее о выборе альтернативных площадок для строительства храма — в материале “Ъ-Урал”