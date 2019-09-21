Сегодня исполняется 55 лет помощнику президента России Владиславу Суркову

Его поздравляет писатель Виктор Ерофеев:

— Сегодня в день рождения героя и антигероя (кому как) нашего времени, не менее глубинному лично, чем описанный им народ, хочу пожелать, однажды собрав свой ум и талант, а также ворох переживаний, написать глубинную книгу воспоминаний, дотронуться до реальных тайн власти, горя и коллективной души. И тогда, возможно, тема нашего героя и антигероя перевернется в сознании общества, и все — прототипы и антиподы — изумленно воскликнут:

— Ну ничего себе!

Слава, с днем рождения!

Поздравление передает председатель комиссии Совета федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков:

— Дорогой Владислав Юрьевич! Примите мои искренние поздравления с Вашим 55-летием! Две «пятерки» бывают лишь раз в жизни, это знаменательная дата. Вы встречаете ее на важном государственном посту, занимаясь проблемой, к которой приковано внимание всей Европы и всего мира. Для многих политиков 55 — лишь начало карьеры. Вы же успели отметить собой, своими идеями и своей деятельностью длительный период нашей современной политики. Вы сочетаете в себе черты политического мыслителя, дипломата и режиссера, умеете чутко вслушиваться в порой невнятную поступь истории. Позвольте пожелать Вам много сил, крепкого здоровья и долгого творчества в политике, для которой Вы созданы и которая по этой причине не отпускает Вас. Желаю и больших достижений в Ваших усилиях, направленных на укрепление международных позиций нашего Отечества. Будьте успешны и счастливы!