«ОЭЗ — успешный инструмент привлечения инвестиций»

Сегодня в особой экономической зоне «Санкт-Петербург» работают 55 компаний. Они разрабатывают и производят исключительно инновационную продукцию. Общий объем заявленных инвестиций резидентов этой ОЭЗ составляет более 74 млрд руб., а по состоянию на начало 2019 года в развитие проектов уже вложено более 46 млрд руб. О том, как стать резидентом этой успешной площадки, какие возможности она предоставляет бизнесу, и о ближайших планах по развитию проекта “Ъ” рассказала генеральный директор АО «ОЭЗ "Санкт-Петербург"» Тамара Рондалева.

— Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» позиционирует себя как территория для развития высокотехнологичного бизнеса. Что подразумевается под этим понятием?

— ОЭЗ «Санкт-Петербург» позволяет инновационным компаниям быстро и экономично строить производства и лаборатории. Выбирая нашу площадку для реализации проекта, инвестор обращает внимание на размер и функциональное назначение участка, наличие инфраструктуры, транспортную доступность и его стоимость. Готовая инфраструктура уже подведена к нашей ОЭЗ за счет бюджета. Обе наши площадки, одна из которых на юге Санкт-Петербурга — «Нойдорф», другая на севере — «Новоорловская», имеют выходы к основным международным транспортным магистралям. Существенную экономию средств инвесторов обеспечивают налоговые и имущественные льготы, которые мы предоставляем. Комплекс этих преимуществ делает нашу ОЭЗ уникальной и выгодной площадкой для развития высокотехнологичного бизнеса. Кроме того, управляющая компания является локомотивом в решении административных вопросов, выступая посредником в общении с органами государственной власти, содействуя расширению деловых связей с российскими и иностранными бизнес-партнерами. Также не обходит стороной вопрос подготовки кадров, привлекая внимание одаренных школьников и студентов к инженерному делу.

— Расскажите о своих резидентах, что они производят? Идет ли их продукция на экспорт? Вы помогаете им как-то реализовывать экспортный потенциал?

— Компании—резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» разрабатывают и производят высокотехнологичную продукцию, которая используется в различных сферах деятельности. Наиболее широко на наших площадках представлен фармацевтический кластер — это 22 компании, которые проводят клинические и научные исследования, а также производят биологические субстанции, лекарства для лечения онкологических, аутоиммунных, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, медицинское оборудование и системы диагностики. 12 компаний из числа наших резидентов специализируются на приборостроении, один из резидентов производит 3D-принтеры и разрабатывает программное обеспечение для оборудования, которое установлено в открытом космосе, другой разрабатывает и производит энергоэффективное геотермальное оборудование, в том числе солнечные батареи, третий создает оборудование для алмазодобывающей промышленности. Также у нас ведут деятельность компании, специализирующиеся на микроэлектронике, информационных технологиях и телекоммуникациях. Каждый резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург» разрабатывает или производит уникальную инновационную продукцию, востребованную в России и за рубежом. Режим свободной таможенной зоны и созданные на площадках таможенные посты позволяют резидентам реализовывать экспортный потенциал, значительно сокращая издержки и время прохождения таможни.

— Кто может стать резидентом вашей ОЭЗ? Какие требования предъявляете к компаниям, желающим работать на вашей площадке?

Площадка «Нойдорф» особой экономической зоны «Санкт-Петербург» Фото: АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург»

— Резидентом может стать любая российская или иностранная компания, которая готова разрабатывать и производить высокотехнологичную продукцию. Как только у компании появляются подробный бизнес-план проекта и подтверждение финансирования, его рассматривают на Экспертном совете ОЭЗ, который и принимает решение о предоставлении статуса резидента. Весь процесс происходит строго в соответствии с положениями ФЗ-116 «Об особых экономических зонах» и занимает максимум три месяца. Сразу после получения статуса резидент может приступать к организации процесса проектирования и строительства производства. Для многих инвесторов сроки реализации проекта принципиальны, поэтому, учитывая скорость решения административных вопросов, они выбирают ОЭЗ.

— Расскажите о ближайших планах по развитию ОЭЗ? Какие ключевые задачи сейчас стоят перед вами?

— Проект расширяет возможности в соответствии с потребностями потенциальных и действующих резидентов. Учитывая высокий спрос на предоставление земельных участков для организации производств, мы увеличили границы действующей площадки «Новоорловская» на 53 га, и сейчас идет активное заполнение этой площадки.

На текущий момент статус резидента ОЭЗ в Санкт-Петербурге имеют 55 компаний. Общий объем заявленных инвестиций резидентов составляет более 74 млрд руб., и по состоянию на начало 2019 года в развитие проектов уже вложено более 46 млрд руб. Положительная статистика показателей работы ОЭЗ и высокая оценка эффективности, которую ежегодно дает Минэкономразвития России, подтверждает, что ОЭЗ — успешный инструмент привлечения инвестиций, и сегодня наша основная задача — продолжать обеспечивать благоприятную среду для создания технологически современных производств мирового уровня.

— На ПМЭФ в этом году вами было получено одобрение Минэкономразвития на открытие третьей площадки. Скажите, как идет работа в этом направлении?

— Создание третьей площадки для ведения технико-внедренческой деятельности сейчас прорабатывается с администрацией города Санкт-Петербурга, определяются границы земельного участка, оценивается стоимость создания инфраструктуры, с профильными ведомствами ведется работа по обеспечению инженерной и транспортной доступности к площадке.

— Почему возникла необходимость в ее создании?

— Дело в том, что сегодня наша площадка «Нойдорф» заполнена на 100%, а «Новоорловская» — на 70%. Учитывая востребованность, оставшиеся участки заполнятся уже в ближайшие два года. Как только «Новоорловская» будет полностью заполнена, для потенциальных резидентов будет подготовлена новая площадка.

— Насколько мне известно, у вас есть план по созданию ОЭЗ туристско-рекреационного типа в городе Кронштадт. Расскажите, пожалуйста, подробнее об этом проекте?

— Острова, на которых находится Кронштадт, расположены в Финском заливе. Город имеет богатую историю, а также представляет широкие возможности для развития гостиничного бизнеса, яхтенного туризма, парусного спорта и других сопутствующих сфер. Команду, управляющую ОЭЗ «Санкт-Петербург» технико-внедренческого типа, привлекли к процессу создания ОЭЗ туристско-рекреационного типа в качестве экспертов, сумевших успешно реализовать подобный проект. Минэкономразвития России подтвердило интерес к проекту, и уже создана рабочая группа с участием профильных ведомств и заинтересованных организаций для формирования заявки на создание ОЭЗ туристско-рекреационного типа в 2020 году. Уже определен якорный инвестор проекта — компания «Руссо-Балт Океан», которая планирует создать в Кронштадте Международный морской яхтенный центр.

Беседовала Кира Васильева