Hyundai оснастит свои автомобили центральной подушкой безопасности

Компания Hyundai представила новую подушку безопасности, которая появится на серийных автомобилях марки.

Новый айрбэг устанавливается в сиденье водителя со стороны пассажира и, раскрываясь в момент удара, защищает людей на переднем ряду от столкновения друг с другом головами. Если пассажира спереди нет, то подушка безопасности дополнительно защищает водителя с правой стороны.

В Hyundai рассчитывают, что разработка позволит снизить на 80% количество травм головы. По статистике Европейской ассоциации автопроизводителей, до 45% всех повреждений головы люди получают в результате такого рода ударов или столкновения с элементами салона.

Напомним, ранее Honda представила новую трехсоставную подушку безопасности для водителя.