В Краснодарском крае стартовала посевная

На Кубани стартовала посевная кампания на следующий год. Планируется, что озимыми культурами в регионе будет засеяно более 1,6 млн га сельскохозяйственных земель. Из них 94% – пшеница, сообщают в краевой администрации.

Планируется, что в период посевной кампании будет привлечено более 30 тыс. единиц сельскохозяйственной техники. Это, в том числе, 6 тыс. сеялок и посевных комплексов, способных засевать до 100 тыс. га ежесуточно.

Осенью минувшего года на Кубани озимыми культурами было засеяно1,58 млн га площади.

Василий Хитрых