ФСБ задержала начальника ОЭБ и ПК Воронежа и его заместителя по делу о мошенничестве

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, вечером 16 сентября сотрудники управления ФСБ России задержали начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБ и ПК) УМВД России по Воронежу майора Сергея Агафонова, а также его заместителя майора Дениса Селютина. Источники “Ъ-Черноземье” в правоохранительных органах рассказали, что оперативные действия проводились в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), возбужденного управлением СКР по региону. По предварительным данным, полицейским могут инкриминировать получение 100 тыс. руб. за оказание некой услуги. «Селютин пришел к Агафонову по цепочке, оба уже написали явки»,— уточнил один из собеседников “Ъ-Черноземье”. По словам другого источника, обоим майорам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В пресс-службе СКР не смогли оперативно прокомментировать эту информацию. В пресс-службе ГУ МВД пояснили, что по данному факту начата служебная проверка: «Безусловно, будет дана самая жесткая оценка вне зависимости от должности и звания сотрудников. В случае установления вины, к дисциплинарной ответственности будет привлечен и непосредственный руководитель полицейских».

Андрей Прах, Андрей Цветков