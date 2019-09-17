Суд вернул дело основательницы «СЛК-моторс» в прокуратуру

Дзержинский райсуд Новосибирска вернул в прокуратуру дело основателя группы компаний «СЛК-моторс» Натальи Ждановой, которая обвиняется в причинении ущерба покупателям автомобилей на сумму свыше 70 млн руб. Как рассказали “Ъ-Сибирь” в суде, основанием для возвращения дела на доработку стало то, что обвинительное заключение составлено с нарушением требований закона. В частности, по словам адвоката Сергея Николаева, среди недостатков документа то, в нем «не указано место совершения преступления, не конкретизирован способ его совершения, что не позволяет суду вынести по делу приговор».

Следственными органами Наталья Жданова обвиняется по ст. 165 УК РФ (причинение особо крупного имущественного ущерба). Как утверждается в материалах дела, деньги, которые в автосалон приносили новые клиенты, шли на приобретение машин для покупателей, которые заплатили ранее. Кроме того, по данным следствия, часть этих средств использовалась на текущую финансовую деятельность холдинга и тратилась на обслуживание полученных кредитов. С обвинением госпожа Жданова не согласилась. По ее мнению, все претензии могла бы снять экономическая экспертиза, но в ее проведении ей отказали.

ГК «СЛК-моторс» создана в 2004 году Натальей Ждановой и двумя ее деловыми партнерами Дмитрием Малаховым и Андреем Андреевым. Оба они в разное время покинули компанию. Группа являлась одним из крупнейших автодилеров региона. В ее портфеле были марки Toyota, Nissan, Hyundai, Lexus, Audi, Volvo, Ford, Lada, Mitsubishi и Porsche. Однако с 2012 по 2015 годы группа начала отказываться от дилерства. Сама Наталья Жданова объясняла СМИ эти решения тем, что авторынок значительно просел и компания оптимизирует свой портфель автомобильных брендов. Примерно в этот период стали поступать иски к структурам «СЛК-моторс». Общая сумма текущей и просроченной задолженности группы на тот момент называлась в размере 2,5 млрд руб. В настоящее время по ряду компаний холдинга процедура конкурсного производства уже завершена.

Об обвинении Натальи Ждановой — в материале “Ъ-Сибирь” «Покупатели докатились до суда»

Константин Воронов