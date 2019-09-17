Гордума не попала в «Квартал Луи»

Избранная от «Единой России» в Пензенскую городскую думу по единому округу общественница Мария Львова-Белова отказалась от депутатского мандата. Несколькими днями ранее она заявляла в социальных сетях, что намерена работать в собрании депутатов. Сама госпожа Львова-Белова утверждает, что отказалась работать в городской думе после завершения избирательной кампании, так как в ходе нее «постоянно шла на какие-то уступки» и «выслушивала огромное количество негатива в свой адрес». Эксперты считают, что на госпожу Львову-Белову могли оказать ­давление.

Избранная в Пензенскую городскую думу руководитель благотворительной общественной организации «Квартал Луи» Мария Львова-Белова приняла решение отказаться от депутатского мандата. Об этом она написала на своей странице в соцсети «Вконтакте».

Она написала, что после выборов с городской думе сложилась очень сложная обстановка. «Я не готова биться в ущерб своей семье, своему делу»,— отметила она. По словам госпожи Львовой-Беловой, решение отказаться от депутатского мандата она приняла во время предвыборной и послевыборной кампании. Она отметила, что ей постоянно приходилось «переступать через себя». «Постоянно шла на какие-то уступки, выслушивала огромное количество негатива в свой адрес, не­оправданного негатива. Все это отражалось на моей семье. Я приняла решение, что я хочу быть подальше пока от всего этого»,— отметила общественница. Она пояснила, что намерена дальше продолжать общественную работу, «влиять на социальную политику» и сотрудничать с государством. «Я думаю, что, видимо, действительно каждый должен быть на своем месте. А если мне и суждено быть в политике, значит, это когда-нибудь произойдет»,— Мария Львова-Белова шла в Пензенскую городскую думу от «Единой России» по единому округу вторым номером после главы администрации Пензы Виктора Кувайцева. Как писал „Ъ“, по единому избирательному округу «Единая Россия» набрала 36,92% голосов, КПРФ — 29,83%, ЛДПР — 11,65%, «Справедливая Россия» — 6,54%, Партия пенсионеров — 5,23%. По одномандатным округам прошли 15 единороссов, один самовыдвиженец и девять представителей КПРФ.

Мария Львова-Белова относится к числу наиболее известных и влиятельных общественников в Пензенской области. АНО «Квартал Луи», который она возглавляет, работает с 2014 года. Организация занимается адаптацией молодых инвалидов, оставшихся без родительского попечения. В 2018 году член Общероссийского народного фронта Мария Львова-Белова была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. В этом году АНО «Квартал Луи» получила президентский грант в размере 18 млн руб. на строительство арт-поместья «Новые берега» для людей с ограниченными возможностями. Ранее проект «Дом Вероники», также организованный «Кварталом Луи», получил президентский грант в размере 3 млн руб.

На следующий день после выборов Мария Львова-Белова в социальных сетях поблагодарила избирателей и заявила, что ей «предстоит отрабатывать» «огромный кредит доверия». При этом она сообщила „Ъ“, что никто не просил ее отказаться от депутатского мандата и решение она приняла самостоятельно в ходе кампании. «Когда „Единая Россия“ получила в городской думе лишь 19 мест, туда попало много людей, которые были отрицательно настроены в отношении меня. Я не ожидала, что эти люди будут со мной работать»,— пояснила она. По словам общественницы, отказ от депутатского мандата она обсуждала с губернатором области Иваном Белозерцевым. «Я рассказала ему все, как есть. Единственное, я думала, что можно сделать это позже. Но мы пришли к решению, что раз я не планирую оставаться до конца работы созыва, лучше передать мандат людям, которые сразу включатся в работу и будут работать»,— пояснила „Ъ“ Мария Львова-Белова.

В избирательной комиссии Пензенской области пояснили, что кресло в гордуме займет председатель совета женщин Пензы, директор ООО НПП «Моторные технологии» Ольга Изранова.

Ранее от работы в Пензенской гордуме отказались депутат регионального заксобрания справоросс Валерий Плахута, вместо него в собрание вошла Людмила Коломыцева. Депутат заксобрания от КПРФ Георгий Камнев отказался от мандата, чтобы передать его юристу Илье Селиванову. Первым номером по спискам ЛДПР шел лидер партии Владимир Жириновский, который передал мандат координатору реготделения Павлу Куликову.

Источник „Ъ“, близкий к руководству региона отметил, что изначально планов использовать Марию Львову-Белову исключительно как «паровоз» не было. «Так как „Единая Россия“ проиграла одномандатные округа, партия решила усилить фракцию и пожертвовать вторым номером в списке, чтобы заменить ее на другого, более активного партийца»,— отметил собеседник „Ъ“. Политолог Валентин Мануйлов согласен с тем, что на госпожу Львову-Белову могли оказать давление. «Человек, который идет на выборы по партийным спискам, должен понимать, что он в любой момент может стать разменной монетой, его могут попросить отказаться от мандата ради более нужного для партии человека»,— отметил он.

Сергей Петунин