«Билайн» обновил 80% сети в Петербурге и Ленобласти

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн) приступило к финальной части модернизации собственной сети в Петербурге и Ленинградской области. Проект будет завершен в I квартале 2020 года. На данный момент обновлено 80% всего оборудования, построено более 1 тыс. новых базовых станций LTE, а также 1 тыс. новых станций второго и третьего поколения. Реализованы проекты по рефармингу (1800 МГц) и по агрегации (1800+2600 МГц) частот. Проведена оптимизация сети. Партнером масштабной модернизации выступает компания Huawei.

В начале следующего года оператор развернет в Петербурге новую программу строительства сети «Суперcити». Она рассчитана на два года и включает в себя проект покрытия оставшихся «белых пятен» в труднодоступных местах — на федеральных трассах, КАД и ЗСД, а также развертывание сети во всех новостройках города и области. Как пояснили в компании, инвестиции в проект модернизации только в 2020 году превысят инвестиции двух предыдущих лет.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что затраты оператора на модернизацию сети в Петербурге и Ленобласти эксперты оценивают в $35–50 млн.