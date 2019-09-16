Суд закрыл дело экс-главы хозуправления новосибирского правительства

Новосибирский суд оштрафовал на 40 тыс. руб. экс-главу хозяйственного управления регионального правительства Наталью Малиновскую, которая обвинялась в злоупотреблении полномочиями, передает корреспондент “Ъ-Сибирь”. Согласно решению суда, она должна заплатить штраф в течение двух месяцев.

Дело в отношении Натальи Малиновской силовики завели в начале 2019 года. Речь в нем шла о махинациях с закупками запчастей для чиновничьего автопарка на сумму 4,8 млн руб. Следственный отдел управления ФСБ по Новосибирской области инкриминировал ей ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере, санкций по ней — до девяти лет заключения). Однако в последующем обвинение было переквалифицировано на злоупотребление полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Существенно снизился и размер ущерба: он составил около 550 тыс. руб.

Вместе с Натальей Малиновской к уголовной ответственности привлекли трех ее подчиненных — специалиста отдела закупок Дениса Безбородова, начальника отдела технического обслуживания управления Виталия Михайлова и кладовщицу Наталью Усольцеву, которым инкриминировали пособничество в совершении преступления. Фигурантом уголовного дела также стал директор фирмы-поставщика ООО «Патриот-154» 33-летний Александр Павличенко.

В августе следователи обратились в суд с ходатайством о прекращении дела и назначении обвиняемым судебного штрафа — наказания, которое не влечет за собой судимость. Такой порядок предусмотрен только по делам небольшой и средней тяжести, а обязательным условием для освобождения от уголовной ответственности является возмещение ущерба. Прокуратура поддержала это ходатайство, а суд удовлетворил.

Подробности дела Натальи Малиновской — в материале “Ъ-Сибирь” «Чиновница хочет домой»

Константин Воронов