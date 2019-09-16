Шахта «Алексиевская» выплатила работникам зарплату после вмешательства Роструда

Кузбасская шахта «Алексиевская», входящая в состав угольной компании «Заречная», выплатила работникам предприятия задолженность по зарплате в размере 37,2 млн руб. Как сообщает Роструд, руководство одноименного АО «систематически допускает образование задолженности по заработной плате».

«Долг был погашен в ходе проверки. Права 846 работников восстановлены»,— говорится в сообщении ведомства. В настоящее время инспекторы Роструда решают вопрос о возбуждении административного дела в отношении виновных в нарушении трудового законодательства.

Шахта «Алексиевская» входит в число активов УК «Заречная», которая была признана банкротом в конце 2017 года суд с долгом 33,4 млрд руб.

Оксана Павлова