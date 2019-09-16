Заключенный увеличил себе срок до 27 лет за призывы к терроризму

Сотрудники ФСБ в Красноярском крае пресекли преступную деятельность уроженца Дагестана, отбывающего наказание в одной из колоний. По данным краевого управления ведомства, осужденный публично оправдывал деятельность членов международных террористических организаций, а также призывал к террористической деятельности.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Суд назначил ему наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Ранее он уже был осужден за преступления, связанные с организацией незаконного вооруженного формирования, вооруженным мятежом и посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. С учетом уже имеющегося тюремного срока осужденный получил 27,5 лет лишения свободы.

Оксана Павлова