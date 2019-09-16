Из-за пожара в пятиэтажке в Красноярске погибли дети

В Красноярске в результате пожара в пятиэтажном жилом доме погибли несколько человек. Как уточнили «Ъ» в МЧС по Красноярскому краю, сообщение о пожаре поступило в третьем часу ночи. В 3:36 по местному времени пожар был ликвидирован на площади 40 кв м. «Возгорание произошло на третьем этаже. Предположительно причиной пожара стало короткое замыкание. На месте происшествия обнаружены погибшие, среди которых есть дети», – сообщили в МЧС. По данным «Интерфакс», погибли четверо взрослых и четверо детей.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа по выяснению обстоятельств гибели людей на пожаре.

Оксана Павлова