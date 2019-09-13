Goldman Sachs спрогнозировал падение акций Apple на четверть

При новом методе учета доходов от видеосервиса Apple TV+ цена акций американской компании может упасть практически на четверть, сообщили телеканалу CNBS в Goldman Sachs. Аналитики банка изменили прогноз целевой цены акции Apple с $187 до $165, иначе на 26%.

По мнению аналитиков Goldman Sachs, в своей отчетности Apple будет отражать бесплатную подписку как скидку в размере $60 на пакет из устройства и услуг. «То есть метод учета Apple смещает выручку от продажи устройств на сервисы, несмотря на то, что клиенты не считают, что платят TV+», — пояснил один из аналитиков американского банка.

При этом в самой компании находят этот метод учета доходов удобным. «Мы не думаем, что внедрение Apple TV +, включая порядок учета услуг, окажет существенное влияние на наши финансовые результаты», — прокомментировали в Apple прогноз по снижению цены акций компании.

Apple TV+ — это новый стриминговый видеосервис, представленный компанией в середине сентября. Он будет доступен с 1 ноября более чем в 100 странах. Сервис работает по подписке, предоставляющей доступ как к эксклюзивным фильмам, сериалам и документальным программам, так и всей фильмотеки, которая есть в приложении iTunes Store. Также для Apple TV+ будет производиться собственный контент, например сериал The Morning Show с актрисами Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон и актером Стивом Кареллом.

О презентации нового видеосервиса читайте в материале “Ъ FM” «“Американский вендор заручился поддержкой знаменитостей кино и телевидения”».