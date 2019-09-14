Что было записано в конституции Итальянского регентства Карнаро

Конституция провозглашала равенство всех жителей государства независимо от пола, национальности, языка, общественного положения, религии. Она гарантировала гражданские свободы — мысли, слова, печати, собраний, вероисповедания. Избирательное право было всеобщим (в Италии в то время женщины не имели права голосовать).

Конституция гарантировала всем гражданам независимо от пола начальное образование, работу с минимальной заработной платой, достаточной для достойного уровня жизни, помощь в случае болезни или недобровольной безработицы, пенсию по старости, неприкосновенность законно нажитого имущества и жилища, хабеас корпус, компенсацию за ущерб в случае судебной ошибки или злоупотребления властью.

Конституционные основы республики совместно формируются тремя элементами — гражданами, корпорациями и коммунами.

Граждане — это все жители республики старше 20 лет, кроме осужденных, дезертиров и тех, кто ведет паразитический образ жизни.

Все граждане, вносящие своим постоянным физическим или умственным трудом вклад в развитие и процветание республики, принадлежат к одной из десяти корпораций. Первая — наемные рабочие, батраки, продавцы, мелкие ремесленники и мелкие землевладельцы. Вторая — технические специалисты и управленцы, кроме владельцев и совладельцев предприятий. Третья — служащие в сфере финансов, опять же кроме владельцев и совладельцев. Собственники всех видов предприятий попадали в четвертую категорию. Пятая — государственные и муниципальные служащие. Шестая — учителя и студенты. Седьмая — лица свободных профессий. Восьмая — руководство кооперативов. Девятая — моряки.

Самой интересной была десятая корпорация. Членство в ней было зарезервировано для «таинственных сил прогресса и рискованных предприятий». Она была «подношением гению неизвестного, человеку будущего», когда человека освободят от необходимости в поте лица добывать хлеб свой и будет достигнут идеал — «труд без утомления».

Создаваемые по территориальному признаку коммуны имели широкие права самоуправления.

Органами законодательной власти были совет представителей, избираемый прямым тайным голосованием, и экономический совет, членов которого также выбирали прямым тайным голосованием, но за каждой корпорацией было зарезервировано определенное число мест. Законодатели назначали министров, представителей исполнительной власти, а также утверждали кандидатуры представителей судебной власти, выдвинутые корпорациями.

Всеобщая воинская обязанность распространялась на граждан обоих полов в возрасте от 17 до 55 лет, пригодных к службе по состоянию здоровья. В мирное время армии не существует. В военное время физически здоровые мужчины должны служить в боевых частях, а женщины и слабые здоровьем мужчины — в госпиталях и тыловых подразделениях.

Отдельная глава конституции была посвящена музыке: «В итальянской провинции Карнаро музыка является социальным и религиозным институтом. Раз в тысячу или в две тысячи лет музыка бьет ключом из души народа, а затем течет вечно. Благородная раса — не та, что создает Бога по образу своему, а та, что создает песнь, поющую Ему хвалу… Как петух возвещает рассвет, так и музыка возвещает пробуждение души… В паузах между музыкой слышно молчание десятой корпорации.

В каждой коммуне провинции должно быть хоровое общество и оркестр, субсидируемые государством. В городе Фиуме… должен быть возведен громадный концертный зал… как минимум 10 000 сидячих мест для зрителей и пространство для хора и оркестра. Великие празднества с участием оркестра и хора будут абсолютно бесплатны».