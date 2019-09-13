Петр Авен назвал ошибкой передачу «Открытия» государству

Председатель совета директоров Альфа-банка Петр Авен считает ошибкой решение передать банк «Открытие» государству. «Это типичный пример тактического решения, которое является глубоко ошибочным»,— сказал господин Авен на сессии Международного банковского форума в Сочи (цитата по Forbes). Он отметил, что к приватизации «Открытия» относится очень скептически.

По его мнению, стратегические интересы всегда важнее тактических, а компромиссы в их пользу опаснее, чем кажутся. В качестве примера, когда тактические интересы обернулись ошибкой, господин Авен привел залоговые аукционы и продажу валютной выручки компаниями, существовавшие в 90-е годы. «Я придумал обязательную продажу валюты, этого не было в нашей первоначальной программе. У меня был консультант Джеффри Сакс, который предупредил, что сейчас введешь, отменят через 10 лет. Отменили через 15 лет»,— сказал председатель совета директоров Альфа-банка. Он также заявил, что государство допустило еще одну ошибку — заморозило пенсионные накопления.

В ответ глава ВТБ Андрей Костин предложил передать «Открытие» Альфа-банку. «Альфа-банк — это витрина нашего банковского сектора, потому банк "Открытие" можно бесплатно передать Альфа-банку. А то "Открытие" так распухнет на деньгах ЦБ, что его и не продашь, он будет такой дорогой. Вот пока он не распух, предлагаю передать Петру»,— сказал господин Костин.

Во время сессии форума по поводу «Открытия» высказалась председатель Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, огосударствление банковской системы не является политикой ЦБ.

«Это в некотором смысле неизбежный побочный продукт того, что мы были вынуждены принимать решения по оздоровлению некоторых крупных частных банков, которые не должны оставаться на рынке и конкурировать со здоровыми банками. Мы выбирали между плохим и очень плохим. Конечно, мы тоже несчастливы от того, что в результате этих действий выросла доля государства»,— сказала госпожа Набиуллина.

В августе 2017 года банк «Открытие» попал на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Позднее к «Открытию» присоединили Бинбанк. После объединения, по данным на январь 2019 года, портфель работающих кредитов банка составил 589 млрд руб. 2 июля совет директоров Центробанка РФ принял решение завершить санацию «Открытия».

Подробнее читайте в публикации “Ъ” «"Открытие" закрыло санацию».