Суд арестовал заместителя главы Корпорации развития Коми по делу о взятке

В Коми в отношении заместителя генерального директора государственного АО «Корпорация по развитию Республики Коми» Виталия Козлова возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Сегодня, 12 сентября, он был арестован на два месяца, сообщили “Ъ” в Сыктывкарском городском суде. Дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

«Сегодня на заседании удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу с учетом характеристики личности обвиняемого и обстоятельств совершения инкриминируемого ему преступления. Иная мера пресечения на первоначальной стадии расследования, по мнению суда, не сможет быть надежной гарантией правопослушного и надлежащего поведения обвиняемого»,— сообщил суд.

В корпорации детали ситуации не раскрывают. Корреспонденту “Ъ” уточнили только то, что в данной должности Виталий Козлов работал с 2015 года. В силу служебных полномочий курировал все направления деятельности, в том числе управление госпредприятиями республики.

Дарья Шучалина, Сыктывкар